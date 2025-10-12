A világbajnok és olimpiai bronzérmes német pályakerékpár csapat tagja olyan méretes combizomzattal rendelkezik, amellyel rendre megdöbbenti népes követőtáborát a közösségi médiában (csak Instagramon mintegy 523 000 követője van). A nemes egyszerűséggel csak Quadzilla, azaz magyarul Combzilla becenévre hallgató sportoló 74 cm körfogatú combjaival kiemelkedik még a sporttársai sorából is, pedig ott azért erős a verseny.

Robert Förstemann, a pályakerékpár német legendája

A pályakerékpár sportághoz nem ártanak az erős lábak

A 39 éves klasszis erejére nehéz szavakat találni, rendre meg is találják különböző kihívásokkal, hogy megnézzék, mikre képesek azok a combok. Talán a legemlékezetesebb ilyen erőpróba az volt, amikor Svédországban saját erejével indított be egy kenyérpirítót, és elkészített két szelet ropogós pirítóst, miközben őrült módon tekert egy szobabiciklin. A kísérletet végző tanulók ezzel arra voltak kíváncsiak, mégis mikre képes az emberi energia, illetve mennyi energiát égetünk el ahhoz képest, mint amennyit termelünk, ezért a szobabiciklin elhelyezkedő Förstemannt egy 700 wattos kenyérpirítóhoz csatlakoztatták (a német ikon teljesítette a kitűzött célt).

