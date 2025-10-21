A fehéroroszok világelső teniszezője, Arina Szabalenka egyéniben már négyszeres Grand Slam-győztesnek mondhatja magát, egyik legjobb barátnője pedig a világranglista-26. spanyol Paula Badosa, akit idén épp ő búcsúztatott az Australian Open elődöntőjében. Badosa szeptember végén lezárta a 2025-ös idényét, Szabalenka pedig szintén szabad volt a legutóbbi hétvégén, így a két, Szabadosa közös becenévvel illetett barátnő közös pihenéssel töltötte ezeket a napokat.

Paula Badosa és Arina Szabalenka is megosztotta a bikinis fényképeiket

Fotó: instagram.com/arynasabalenka

Egyikőjüktől sem ritka, hogy hiányos öltözékben tesznek közzé magukról fényképeket, ám a friss közös bikinis fotók így is lenyűgözték a rajongóikat. Mindketten kifejezték hálájukat a másiknak, hogy együtt töltötték a hétvégét, a hozzászólások között pedig rengetegen fejezték ki csodálatukat a két nő alkatával kapcsolatban.

A következő oldalra kattintva még több fürdőruhás fényképet láthatnak Badosáról és Szabalenkáról!