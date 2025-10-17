Az MTK sportolója csütörtökön az M1 aktuális csatornán elmondta, hogy már nyolc hét telt el a Rio de Janeiró-i világbajnokság és a bordatörése óta, egyre jobban van, és úgy érzi, kezd stabilizálódni a sérült testrész, már egyáltalán nincsenek fájdalmai. Pigniczki Fanni lassan, fokozatosan elkezdhette a gyógytornát és az edzéseket, de az egyik gyakorlás során „belenyúlt” a labdába, és eltört az ujja.

Pigniczki Fanni egy gyakorlás során belenyúlt a labdába, ezért sérült meg újra

Fotó: Kisbenedek Attila / AFP

Szerencsére csak egy kisebb törés, aminek öt-hat hét a rendes gyógyulási ideje. Remélem, most már több sérülésem nem lesz

– mondta a 25 éves sportoló.

Mint rávilágított, idén már nem lesz nagy verseny a szakágban, a következő szezon pedig márciusban kezdődik, tehát van ideje a teljes felépülésre.

Fotó: LIONEL BONAVENTURE / AFP

„A legfontosabb terv az egészségem helyrehozása és fenntartása. Gyógytornával, kezelésekkel és minden más szükséges teendővel, hogy a csontjaim stabilizálódjanak, és biztonságosan tudjam elkezdeni a következő felkészülést. Egyelőre tovább nem tekintettünk” – szögezte le.

Pigniczki Fanni és az olimpia

Hozzáfűzte: ritmikus gimnasztikában mindig az olimpia után változik jelentősen a szabálykönyv, ez tavaly megtörtént, úgyhogy a következő idény előtt nagyrészt változatlanok maradnak azok az elemek, amelyeket végrehajt a gyakorlataiban. A koreográfiákban történhet változás, de még nem tudja, hogy lesz-e ideje új gyakorlatokat tanulni, vagy inkább a régieket próbálják tovább finomítani, pontosítani.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Pigniczki hangsúlyozta: soha nem jelentette ki, hogy mindenképpen folytatja a pályafutását a 2028-as, Los Angeles-i olimpiáig, de megfordul a fejében, hogy nagyon jó lenne ott lenni. Ez múlik az egészségén, és azon is, milyen formában lesz, és képes lesz-e tartani a lépést a fiatalokkal.

„A motivációm általában belülről jön. Annyira szeretem ezt a sportágat, annyira szeretek tornázni, edzeni, hogy alapvetően számomra ez adja a fő motivációt” – nyilatkozta a 2023-as világbajnokságon karikával bronz-, a tavalyi Európa-bajnokságon labdával ezüstérmes sportoló.