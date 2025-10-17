Live
Rossz hírt kapott, de még bőven van ideje felépülni. A bordája után az egyik ujja is eltörött Pigniczki Fanni olimpikon ritmikus gimnasztikázónak.

Az MTK sportolója csütörtökön az M1 aktuális csatornán elmondta, hogy már nyolc hét telt el a Rio de Janeiró-i világbajnokság és a bordatörése óta, egyre jobban van, és úgy érzi, kezd stabilizálódni a sérült testrész, már egyáltalán nincsenek fájdalmai. Pigniczki Fanni lassan, fokozatosan elkezdhette a gyógytornát és az edzéseket, de az egyik gyakorlás során „belenyúlt” a labdába, és eltört az ujja.

Pigniczki Fanni egy gyakorlás során belenyúlt a labdába, ezért sérült meg újra Fotó: Kisbenedek Attila / AFP
Pigniczki Fanni egy gyakorlás során belenyúlt a labdába, ezért sérült meg újra
Fotó: Kisbenedek Attila / AFP

 

Szerencsére csak egy kisebb törés, aminek öt-hat hét a rendes gyógyulási ideje. Remélem, most már több sérülésem nem lesz

– mondta a 25 éves sportoló.

Mint rávilágított, idén már nem lesz nagy verseny a szakágban, a következő szezon pedig márciusban kezdődik, tehát van ideje a teljes felépülésre.

An overview shows Hungary's Fanni Pigniczki performing with the ball in the rhytmic gymnastics' individual all-around qualification during the Paris 2024 Olympic Games at the Porte de la Chapelle Arena in Paris, on August 8, 2024. (Photo by Lionel BONAVENTURE / AFP)
Fotó: LIONEL BONAVENTURE / AFP

„A legfontosabb terv az egészségem helyrehozása és fenntartása. Gyógytornával, kezelésekkel és minden más szükséges teendővel, hogy a csontjaim stabilizálódjanak, és biztonságosan tudjam elkezdeni a következő felkészülést. Egyelőre tovább nem tekintettünk” – szögezte le.

Pigniczki Fanni és az olimpia

Hozzáfűzte: ritmikus gimnasztikában mindig az olimpia után változik jelentősen a szabálykönyv, ez tavaly megtörtént, úgyhogy a következő idény előtt nagyrészt változatlanok maradnak azok az elemek, amelyeket végrehajt a gyakorlataiban. A koreográfiákban történhet változás, de még nem tudja, hogy lesz-e ideje új gyakorlatokat tanulni, vagy inkább a régieket próbálják tovább finomítani, pontosítani.

Silver medalist Hungary's Fanni Pigniczki competes during the ball apparatus individual final event of the 40th European Rhythmic Gymnastics Championships at the Arena in Budapest, Hungary on May 26, 2024. (Photo by Attila KISBENEDEK / AFP)
Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Pigniczki hangsúlyozta: soha nem jelentette ki, hogy mindenképpen folytatja a pályafutását a 2028-as, Los Angeles-i olimpiáig, de megfordul a fejében, hogy nagyon jó lenne ott lenni. Ez múlik az egészségén, és azon is, milyen formában lesz, és képes lesz-e tartani a lépést a fiatalokkal.

„A motivációm általában belülről jön. Annyira szeretem ezt a sportágat, annyira szeretek tornázni, edzeni, hogy alapvetően számomra ez adja a fő motivációt” – nyilatkozta a 2023-as világbajnokságon karikával bronz-, a tavalyi Európa-bajnokságon labdával ezüstérmes sportoló.

