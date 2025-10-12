Live
Moszkva megkezdte a NATO elleni támadás előkészítését

Hihetetlen forgatókönyv a teniszmeccsen. Piros Zsombor drámai mérkőzésen esett ki a brüsszeli ATP 250-es torna selejtezőjének első fordulójában: három meccslabdát is elrontott, mielőtt 2 óra 19 perc küzdelem után vereséget szenvedett az amerikai Eliot Spizzirritől.

A világranglista 156. helyén álló Piros Zsombor az ATP-rangsorban 105. Spizzirrivel csapott össze a 706 ezer euró (mintegy 278 millió forint) összdíjazású European Open selejtezőjében.

Piros Zsombor elképesztően közel volt a győzelemhez, végül mégis kikapott
Piros Zsombor elképesztően közel volt a győzelemhez, végül mégis kikapott
Fotó: Kisbenedek Attila / AFP

A magyar teniszező nagyszerűen kezdett, 7:5-re megnyerte az első játszmát, majd a második szettben 5:4-re vezetett, amikor két meccslabdája is volt. Az amerikai azonban hárította a lehetőségeket, és tie-breakben (8-6) egyenlített, a döntő szettben pedig nagyon könnyedén nyert, 6:1-re felülmúlta a magyar játékost.

Piros Zsombor felemás születésnapja

A vereség különösen fájó, hiszen Piros hétfőn ünnepli 26. születésnapját. A magyar teniszező eddigi legjobb világranglista-helyezése 106. volt (2024. március 4.), jelenleg is stabilan a top 200-ban szerepel.

A European Open idén először zajlik Brüsszelben, miután az ATP 250-es versenyt Antwerpenből költöztették át. A viadalon fedett keménypályán, az ING Arenában játszanak, a főtáblára jutáshoz pedig két győzelem szükséges a selejtezőben.

selejtező, 1. forduló:
Eliot Spizzirri (amerikai, 3.) - Piros Zsombor 5:7, 7:6 (8-6), 6:1

