Parádés kezdés. A Fitparádé szombati napján a naturál bikinikategória csillaga egyértelműen Puskás Lujza volt: nemcsak a kategóriát, hanem az abszolút bajnoki címet is elhódította. A fiatal versenyző célja azonban még korántsem teljesült, vasárnap már a profi kártyáért száll harcba a budapesti sportrendezvényen.

„Azzal a céllal érkeztem, hogy az első helyen végezzek, de leginkább önmagamat akartam legyőzni. Ha a 2023-as formámat összehasonlítom a mostanival, ég és föld a különbség – fizikálisan és mentálisan is rengeteget fejlődtem. A húgomnak megígértem, hogy egy tiarát biztosan hazaviszek – és ezt be is tartottam” – mesélte Puskás Lujza a szombati győzelmét követően.

Puskás Lujza három kategóriában is indul a Fitparádén, az elsőt rögtön megnyerte
Puskás Lujza három kategóriában is indul a Fitparádén, az elsőt rögtön megnyerte

A bikinikategória a finom egyensúlyról szól:

Izmosnak, nőiesnek és száraznak kell lenni, de egyik sem mehet a másik rovására. A színpadi prezentáció legalább olyan fontos, mint a forma – ez adja a verseny igazi varázsát.

A váll, amiért mindenki felkapta a fejét

A színpadon a tökéletesen kidolgozott válla szinte önállóan mesélt a hónapok kitartó munkájáról.

„A vállam a kedvenc testrészem, és talán ez látszik is. Ez az edzés egyik legnőiesebb és legkifejezőbb része a számomra” – mondta nevetve.

Miközben sokan csak a fényes színpadi pillanatot látják, Lujza életében a háttér tele van kihívással: heti 40 órát dolgozik egy német vállalatnál kontrollerként, mesterképzését végzi a BGE számvitel szakán, és edzőként is tevékenykedik.

Sokrétű vagyok, sokfelé kell figyelnem, de idén a higgadtság és nyugalom jellemezte a felkészülésemet – mentálisan sokkal erősebb lettem, mint valaha.

A sport, ami megmentette – és szárnyakat adott

Puskás Lujza története igazi példája annak, hogy a kitartás és a hit képes sorsokat formálni. Gyermekkorában az édesanyja egyedül nevelte őt és ikertestvérét, a sport pedig szó szerint életmentő kapaszkodóvá vált számára.

„Voltam testkép- és evészavaros is, amiből a sport és édesanyám húzott ki. Az edzőterem azóta a békém és a hajtóerőm egyszerre.”

A sport iránti szeretet már gyerekkorában megmutatkozott: négyévesen társastáncolt, később triatlonozott és atletizált. A fitnesz világa 10. osztályos korában szippantotta be, amikor a mezőtúri gimnazista lány az esti konditeremben talált új otthonra.

Fotó: Kiss Károly, Guzsloványi Flóra, Varga-Szabó Dorina (Diamond Pictures), instagram.com/lujzapuskas
Bemutatjuk a gyönyörű magyar fitneszes Puskás Lujzát

Az igazi fordulópont 2021-ben jött el, amikor Lekli László edző felfedezte benne a versenyzőt. Már első szezonjában, 2022-ben több kategóriában dobogóra állt, tavaly pedig nemzetközi szinten is bizonyított, miközben naturálként versenyzett.

„Naturálként is lehet a csúcsra jutni”

Lujza hisz abban, hogy naturál sportolóként is lehet nemzetközi szinten érvényesülni. A mostani győzelem újabb lépcsőfok ezen az úton, vasárnap pedig a profivá válás lehetősége vár rá a budapesti Dr. Koltai Jenő Sportközpontban.

 

„Ha most nem jön össze, egy hét múlva Prágában újra megpróbálom. De hiszem, hogy már most elérhetem a célom.”

A Fitparádé promótere, Buranits Ildikó szerint Lujza története példaértékű: „Őt is az edzőtermi közösség segítette vissza az egyensúlyba. Színpadi tartása, kecsessége és erőnléte bámulatos – biztos vagyok benne, hogy előbb-utóbb profiként is szurkolhatunk neki.”

Puskás Lujza, a sokoldalú bajnok

A civil életben kontroller, szabadidejében utazni és gasztrokalandokat gyűjteni szeret, fejben pedig már a következő kihíváson jár: futás, jóga és egy Hyrox-verseny is szerepel a tervei között.

„Imádom a kihívásokat – számomra az edzés nem csak mozgás, hanem egyfajta meditáció. Itt találom meg a belső békémet.”

Puskás Lujza szombaton elérte egyik legnagyobb célját, vasárnap pedig újabb mérföldkőért áll színpadra – immár a profi státuszért.

