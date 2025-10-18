„Azzal a céllal érkeztem, hogy az első helyen végezzek, de leginkább önmagamat akartam legyőzni. Ha a 2023-as formámat összehasonlítom a mostanival, ég és föld a különbség – fizikálisan és mentálisan is rengeteget fejlődtem. A húgomnak megígértem, hogy egy tiarát biztosan hazaviszek – és ezt be is tartottam” – mesélte Puskás Lujza a szombati győzelmét követően.

Puskás Lujza három kategóriában is indul a Fitparádén, az elsőt rögtön megnyerte

A bikinikategória a finom egyensúlyról szól:

Izmosnak, nőiesnek és száraznak kell lenni, de egyik sem mehet a másik rovására. A színpadi prezentáció legalább olyan fontos, mint a forma – ez adja a verseny igazi varázsát.

A váll, amiért mindenki felkapta a fejét

A színpadon a tökéletesen kidolgozott válla szinte önállóan mesélt a hónapok kitartó munkájáról.

„A vállam a kedvenc testrészem, és talán ez látszik is. Ez az edzés egyik legnőiesebb és legkifejezőbb része a számomra” – mondta nevetve.

Miközben sokan csak a fényes színpadi pillanatot látják, Lujza életében a háttér tele van kihívással: heti 40 órát dolgozik egy német vállalatnál kontrollerként, mesterképzését végzi a BGE számvitel szakán, és edzőként is tevékenykedik.

Sokrétű vagyok, sokfelé kell figyelnem, de idén a higgadtság és nyugalom jellemezte a felkészülésemet – mentálisan sokkal erősebb lettem, mint valaha.

A sport, ami megmentette – és szárnyakat adott

Puskás Lujza története igazi példája annak, hogy a kitartás és a hit képes sorsokat formálni. Gyermekkorában az édesanyja egyedül nevelte őt és ikertestvérét, a sport pedig szó szerint életmentő kapaszkodóvá vált számára.

„Voltam testkép- és evészavaros is, amiből a sport és édesanyám húzott ki. Az edzőterem azóta a békém és a hajtóerőm egyszerre.”

A sport iránti szeretet már gyerekkorában megmutatkozott: négyévesen társastáncolt, később triatlonozott és atletizált. A fitnesz világa 10. osztályos korában szippantotta be, amikor a mezőtúri gimnazista lány az esti konditeremben talált új otthonra.