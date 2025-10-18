„Azzal a céllal érkeztem, hogy az első helyen végezzek, de leginkább önmagamat akartam legyőzni. Ha a 2023-as formámat összehasonlítom a mostanival, ég és föld a különbség – fizikálisan és mentálisan is rengeteget fejlődtem. A húgomnak megígértem, hogy egy tiarát biztosan hazaviszek – és ezt be is tartottam” – mesélte Puskás Lujza a szombati győzelmét követően.
A bikinikategória a finom egyensúlyról szól:
Izmosnak, nőiesnek és száraznak kell lenni, de egyik sem mehet a másik rovására. A színpadi prezentáció legalább olyan fontos, mint a forma – ez adja a verseny igazi varázsát.
A váll, amiért mindenki felkapta a fejét
A színpadon a tökéletesen kidolgozott válla szinte önállóan mesélt a hónapok kitartó munkájáról.
„A vállam a kedvenc testrészem, és talán ez látszik is. Ez az edzés egyik legnőiesebb és legkifejezőbb része a számomra” – mondta nevetve.
Miközben sokan csak a fényes színpadi pillanatot látják, Lujza életében a háttér tele van kihívással: heti 40 órát dolgozik egy német vállalatnál kontrollerként, mesterképzését végzi a BGE számvitel szakán, és edzőként is tevékenykedik.
Sokrétű vagyok, sokfelé kell figyelnem, de idén a higgadtság és nyugalom jellemezte a felkészülésemet – mentálisan sokkal erősebb lettem, mint valaha.
A sport, ami megmentette – és szárnyakat adott
Puskás Lujza története igazi példája annak, hogy a kitartás és a hit képes sorsokat formálni. Gyermekkorában az édesanyja egyedül nevelte őt és ikertestvérét, a sport pedig szó szerint életmentő kapaszkodóvá vált számára.
„Voltam testkép- és evészavaros is, amiből a sport és édesanyám húzott ki. Az edzőterem azóta a békém és a hajtóerőm egyszerre.”
A sport iránti szeretet már gyerekkorában megmutatkozott: négyévesen társastáncolt, később triatlonozott és atletizált. A fitnesz világa 10. osztályos korában szippantotta be, amikor a mezőtúri gimnazista lány az esti konditeremben talált új otthonra.
Az igazi fordulópont 2021-ben jött el, amikor Lekli László edző felfedezte benne a versenyzőt. Már első szezonjában, 2022-ben több kategóriában dobogóra állt, tavaly pedig nemzetközi szinten is bizonyított, miközben naturálként versenyzett.
„Naturálként is lehet a csúcsra jutni”
Lujza hisz abban, hogy naturál sportolóként is lehet nemzetközi szinten érvényesülni. A mostani győzelem újabb lépcsőfok ezen az úton, vasárnap pedig a profivá válás lehetősége vár rá a budapesti Dr. Koltai Jenő Sportközpontban.
„Ha most nem jön össze, egy hét múlva Prágában újra megpróbálom. De hiszem, hogy már most elérhetem a célom.”
A Fitparádé promótere, Buranits Ildikó szerint Lujza története példaértékű: „Őt is az edzőtermi közösség segítette vissza az egyensúlyba. Színpadi tartása, kecsessége és erőnléte bámulatos – biztos vagyok benne, hogy előbb-utóbb profiként is szurkolhatunk neki.”
Puskás Lujza, a sokoldalú bajnok
A civil életben kontroller, szabadidejében utazni és gasztrokalandokat gyűjteni szeret, fejben pedig már a következő kihíváson jár: futás, jóga és egy Hyrox-verseny is szerepel a tervei között.
„Imádom a kihívásokat – számomra az edzés nem csak mozgás, hanem egyfajta meditáció. Itt találom meg a belső békémet.”
Puskás Lujza szombaton elérte egyik legnagyobb célját, vasárnap pedig újabb mérföldkőért áll színpadra – immár a profi státuszért.
- Még több cikk