A BL30 és BL5 elnevezések a Fradi két fontos évfordulójára utalnak: 30 éve, hogy a klub bejutott a Bajnokok Ligája csoportkörébe, és 5 éve kezdődött a csapat újkori nemzetközi sikersorozata. A gála meghívottjai a rúdsport és a légtorna olyan kiválóságait láthatták, mint Maródi Bori, Márton Hanga Lea, Kollár Csenge, Kristály Tamara, Szűcs Zille és Kiss Dorka.

A rúdsport és a légtorna magyar kiválóságai lenyűgöző előadással rukkoltak elő

Forrás: MALESZ

Mutatványaik – a rúdon végrehajtott forgások, emberfeletti erőt igénylő tartások és akrobatikus talajelemek – először csendes figyelmet, majd nagy tapsot váltottak ki a nézőkből.

A focisták közül többen is elismerően nyilatkoztak a műsor után, kiemelve, hogy ritkán látnak ilyen különleges sportprodukciót élőben.

A rúdsport és a légtorna bajnokai a színpadon

A fellépő csapat névsora önmagában is figyelemre méltó volt: három világbajnok, egy Európa-bajnok, valamint számos magyar és országos bajnok szerepelt a produkcióban. Az ilyen összetételű bemutatók ritkák, így a Fradi-gála vendégei valóban különleges élményben részesültek.

Ráadásul a fellépők közül négyen – Maródi Bori, Márton Hanga Lea, Kollár Csenge és Kristály Tamara – már a Rúdsport és Légtorna Világbajnokságra készülnek, amelyet december 9-14. között rendeznek Budaörsön. A mostani előadás egyfajta ízelítő volt abból, mire készülnek a magyar versenyzők a nemzetközi mezőnyben.

A hideg sem állította meg őket

Nem sokkal a Fradi-gála után a csapat a Nemzeti Védelmi Szolgálat rendezvényén is bemutatta tudását. Itt azonban az időjárás nehezítette a dolgukat: a szabadtéri helyszínen mindössze 15 fok volt, ami a rúdsportban kifejezetten kockázatos. A fémrúd hidegben könnyen csúszóssá válhat, a sportolók bőre pedig nem tapad megfelelően – egy rossz mozdulat akár sérüléshez is vezethet.