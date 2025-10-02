Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Nagy a baj: Moszkva eszkalációra figyelmeztet

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Ferencvárosi Torna Club BL30 és BL5 ünnepi estjén nemcsak a futballé volt a főszerep. A Groupama Arénában a magyar rúdsport és légtorna élversenyzői is színpadra léptek, látványos koreográfiájuk pedig nagy sikert aratott a jelen lévő focisták és sportvezetők körében.

A BL30 és BL5 elnevezések a Fradi két fontos évfordulójára utalnak: 30 éve, hogy a klub bejutott a Bajnokok Ligája csoportkörébe, és 5 éve kezdődött a csapat újkori nemzetközi sikersorozata. A gála meghívottjai a rúdsport és a légtorna olyan kiválóságait láthatták, mint Maródi Bori, Márton Hanga Lea, Kollár Csenge, Kristály Tamara, Szűcs Zille és Kiss Dorka.

Rúdsport légtorna
A rúdsport és a légtorna magyar kiválóságai lenyűgöző előadással rukkoltak elő
Forrás: MALESZ

Mutatványaik – a rúdon végrehajtott forgások, emberfeletti erőt igénylő tartások és akrobatikus talajelemek – először csendes figyelmet, majd nagy tapsot váltottak ki a nézőkből.

A focisták közül többen is elismerően nyilatkoztak a műsor után, kiemelve, hogy ritkán látnak ilyen különleges sportprodukciót élőben.

A rúdsport és a légtorna bajnokai a színpadon

A fellépő csapat névsora önmagában is figyelemre méltó volt: három világbajnok, egy Európa-bajnok, valamint számos magyar és országos bajnok szerepelt a produkcióban. Az ilyen összetételű bemutatók ritkák, így a Fradi-gála vendégei valóban különleges élményben részesültek.

Ráadásul a fellépők közül négyen – Maródi Bori, Márton Hanga Lea, Kollár Csenge és Kristály Tamara – már a Rúdsport és Légtorna Világbajnokságra készülnek, amelyet december 9-14. között rendeznek Budaörsön. A mostani előadás egyfajta ízelítő volt abból, mire készülnek a magyar versenyzők a nemzetközi mezőnyben.

A hideg sem állította meg őket

Nem sokkal a Fradi-gála után a csapat a Nemzeti Védelmi Szolgálat rendezvényén is bemutatta tudását. Itt azonban az időjárás nehezítette a dolgukat: a szabadtéri helyszínen mindössze 15 fok volt, ami a rúdsportban kifejezetten kockázatos. A fémrúd hidegben könnyen csúszóssá válhat, a sportolók bőre pedig nem tapad megfelelően – egy rossz mozdulat akár sérüléshez is vezethet.

Galéria: Rúdsport és légtorna: vb-re készülnek a magyarok
Fotó: MALESZ
1/8
Rúdsport és légtorna: vb-re készülnek a magyarok

A szervezők gyorsan reagáltak: a programot beltérre költöztették, így a közönség biztonságos körülmények között élvezhette a bemutatót, a sportolók pedig zavartalanul mutathatták be a legnehezebb elemeket is.

Egyre ismertebb sportág
A Magyar Levegősportok Szövetsége (MALESZ) régóta azon dolgozik, hogy a rúdsport és a légtorna minél szélesebb közönséghez eljusson és elfogadottá váljon a sportvilágban. A versenyzők ezért gyakran mutatják be tudásukat rangos sport- és kulturális rendezvényeken: az elmúlt években felléptek többek között a Sportegyesületek Országos Szövetségének eseményein, az egyik magyar sportmárka rendezvényein és különböző díjátadó gálákon is.

  • Még több cikk
Taroltak a magyar rúdtáncosok és légtornászok, 72 érmet nyertek a mieink
Minden szempár a lenyűgöző rúdtáncosokon, Magyarország vb-t rendez – galéria
Igazi kincseket rejt a Fradi szállodájának egyik titkos szobája – fotók

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!