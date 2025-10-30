Live
A teniszvilág egyik legikonikusabb alakja meglepő vallomással rukkolt elő a közelmúltban. A már visszavonult Serena Williams a testvérével, Venus Williams-szel indított Stockton Street című podcastjében arról beszélt, hogy a karrierje során olyan vádakkal is találkozott, miszerint fekete mágiát alkalmazott az ellenfelei legyőzéséhez.

Serena Williams elmondta, hogy mi volt az egyik legőrültebb pletyka, amit valaha hallott magáról.

Serena Williams meglepő történetet osztott meg
Fotó: Eyepix / NurPhoto/AFP

Serena Williams és a fekete mágia

– A legvadabb dolog, amit valaha hallottam velem kapcsolatban, az volt, hogy boszorkányságot és fekete mágiát alkalmaztam, mert túl sokszor legyőztem egy bizonyos játékost. Ő azt állította, hogy fekete mágiát használtunk ellene, hogy nyerjek – idézte fel az egyéniben 23-szoros Grand Slam-bajnok.

A beszélgetés során Venus Williams is megszólalt, aki hozzátette: – Úgy tudom, hogy az illető csapatában valaki sötét varázslóhoz fordult, hogy végre le tudjon győzni téged.

A testvérpár nevetve, de kissé megdöbbenve emlékezett vissza az esetre, amellyel kapcsolatban Serena azt is elmondta, hogy karrierje során rengeteg hasonló, bizarr pletykával találkozott, de sosem foglalkozott velük komolyan. – Az emberek néha olyanokat találnak ki, hogy az már szinte hihetetlen.

A podcastben a két testvér nemcsak a sport világáról beszél, hanem arról is, milyen volt egymás ellen versenyezni, és hogyan tudták megőrizni a testvéri kapcsolatukat a rivalizálás ellenére.

– Amikor egymás ellen játszottunk, az mindig különleges volt. Egyszerre volt nehéz és felemelő. De ő a testvérem, és ez mindennél fontosabb – mondta Serena. 

