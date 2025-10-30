Serena Williams elmondta, hogy mi volt az egyik legőrültebb pletyka, amit valaha hallott magáról.

Serena Williams meglepő történetet osztott meg

Fotó: Eyepix / NurPhoto/AFP

Serena Williams és a fekete mágia

– A legvadabb dolog, amit valaha hallottam velem kapcsolatban, az volt, hogy boszorkányságot és fekete mágiát alkalmaztam, mert túl sokszor legyőztem egy bizonyos játékost. Ő azt állította, hogy fekete mágiát használtunk ellene, hogy nyerjek – idézte fel az egyéniben 23-szoros Grand Slam-bajnok.

A beszélgetés során Venus Williams is megszólalt, aki hozzátette: – Úgy tudom, hogy az illető csapatában valaki sötét varázslóhoz fordult, hogy végre le tudjon győzni téged.

A testvérpár nevetve, de kissé megdöbbenve emlékezett vissza az esetre, amellyel kapcsolatban Serena azt is elmondta, hogy karrierje során rengeteg hasonló, bizarr pletykával találkozott, de sosem foglalkozott velük komolyan. – Az emberek néha olyanokat találnak ki, hogy az már szinte hihetetlen.

A podcastben a két testvér nemcsak a sport világáról beszél, hanem arról is, milyen volt egymás ellen versenyezni, és hogyan tudták megőrizni a testvéri kapcsolatukat a rivalizálás ellenére.

– Amikor egymás ellen játszottunk, az mindig különleges volt. Egyszerre volt nehéz és felemelő. De ő a testvérem, és ez mindennél fontosabb – mondta Serena.