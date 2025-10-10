Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Itt van Putyin nagy bejelentése: így fogja lezárni a háborút

Link másolása
Vágólapra másolva!
Szörnyű tragédiához vezetett egy Dél-Franciaországban megrendezett bikaviadal. A legendás sportriportert, Guillaume Di Graziát az egyik állat brutálisan felöklelte, az 52 éves férfi két nappal később belehalt a sérüléseibe.

A legendás francia sportriportert az egyik bika öklelte fel brutálisan. A tragikus baleset egy abrivado során történt, amely egy olyan fesztivál, ahol az idomárok terelik a bikákat a falu utcáin.

A francia sportriporter, Guillaume Di Grazia egy bikaviadal orán szenvedett halálos balesetet
A francia sportriporter, Guillaume Di Grazia egy bikaviadal során szenvedett halálos balesetet
Fotó: parismatch.com

A francia sportriporter 52 évet élt

Di Graziát azonnal kórházba szállították, ahol két nappal később, az 52. születésnapját követő harmadik napon elhunyt. A legendás kommentátorra rengetegen emlékeztek a szörnyű tragédia után.

„Szerdán szomorúan értesültünk Guillaume Di Grazia balesetben bekövetkezett haláláról. 

Guillaume 26 éven át az Eurosport szerkesztőségének tagja volt, egyedülálló, előrelátó és szenvedélyes újságíró, aki maradandó nyomot hagyott a csatorna történetében. 

Ösztönös volt, jóval mások előtt érzékelte az eseményeket, a trendeket...Ez a kreatív szellem, párosulva nagyfokú professzionalizmussal, rendkívüli szakemberré tette” – búcsúzott a TNT Sports csatorna.

Di Grazia maradandó örökséget hagyott maga után – egyesek számára a Tour de France hangjaként, ugyanis hosszú időn keresztül közvetítette a világ legjelentősebb kerékpárversenyét.

„A mikrofon mögötti lelkesedése, stílusa és szenvedélye maradandó nyomot hagyott a kerékpárversenyek rajongóiban. Ugyanolyan népszerű volt, mint a Tour útvonalán versenyző sztárok” – emlékezett meg a legendás sportriporterről a TNT Sports igazgatója, Géraldine Pons.

Kapcsolódó cikkek

Gyászol a futballvilág: meghalt a legendás edző
Szörnyű tragédia: az utcán lőtték agyon a 33 éves sztársportolót
Meghalt az egykori népszerű magyar sportriporter

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!