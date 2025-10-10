A legendás francia sportriportert az egyik bika öklelte fel brutálisan. A tragikus baleset egy abrivado során történt, amely egy olyan fesztivál, ahol az idomárok terelik a bikákat a falu utcáin.

A francia sportriporter, Guillaume Di Grazia egy bikaviadal során szenvedett halálos balesetet

Fotó: parismatch.com

A francia sportriporter 52 évet élt

Di Graziát azonnal kórházba szállították, ahol két nappal később, az 52. születésnapját követő harmadik napon elhunyt. A legendás kommentátorra rengetegen emlékeztek a szörnyű tragédia után.

„Szerdán szomorúan értesültünk Guillaume Di Grazia balesetben bekövetkezett haláláról.

Guillaume 26 éven át az Eurosport szerkesztőségének tagja volt, egyedülálló, előrelátó és szenvedélyes újságíró, aki maradandó nyomot hagyott a csatorna történetében.

Ösztönös volt, jóval mások előtt érzékelte az eseményeket, a trendeket...Ez a kreatív szellem, párosulva nagyfokú professzionalizmussal, rendkívüli szakemberré tette” – búcsúzott a TNT Sports csatorna.

Mercredi, nous avons eu la douleur d’apprendre la mort accidentelle de Guillaume Di Grazia, à 52 ans. Membre de la rédaction d’Eurosport durant 26 ans, Guillaume était un journaliste à part, visionnaire, passionné qui aura durablement marqué l’histoire de la chaîne.



Toutes nos… pic.twitter.com/bLekRBfaIG — Eurosport France (@Eurosport_FR) October 8, 2025

Di Grazia maradandó örökséget hagyott maga után – egyesek számára a Tour de France hangjaként, ugyanis hosszú időn keresztül közvetítette a világ legjelentősebb kerékpárversenyét.

„A mikrofon mögötti lelkesedése, stílusa és szenvedélye maradandó nyomot hagyott a kerékpárversenyek rajongóiban. Ugyanolyan népszerű volt, mint a Tour útvonalán versenyző sztárok” – emlékezett meg a legendás sportriporterről a TNT Sports igazgatója, Géraldine Pons.

Kapcsolódó cikkek