A legendás francia sportriportert az egyik bika öklelte fel brutálisan. A tragikus baleset egy abrivado során történt, amely egy olyan fesztivál, ahol az idomárok terelik a bikákat a falu utcáin.
A francia sportriporter 52 évet élt
Di Graziát azonnal kórházba szállították, ahol két nappal később, az 52. születésnapját követő harmadik napon elhunyt. A legendás kommentátorra rengetegen emlékeztek a szörnyű tragédia után.
„Szerdán szomorúan értesültünk Guillaume Di Grazia balesetben bekövetkezett haláláról.
Guillaume 26 éven át az Eurosport szerkesztőségének tagja volt, egyedülálló, előrelátó és szenvedélyes újságíró, aki maradandó nyomot hagyott a csatorna történetében.
Ösztönös volt, jóval mások előtt érzékelte az eseményeket, a trendeket...Ez a kreatív szellem, párosulva nagyfokú professzionalizmussal, rendkívüli szakemberré tette” – búcsúzott a TNT Sports csatorna.
Di Grazia maradandó örökséget hagyott maga után – egyesek számára a Tour de France hangjaként, ugyanis hosszú időn keresztül közvetítette a világ legjelentősebb kerékpárversenyét.
„A mikrofon mögötti lelkesedése, stílusa és szenvedélye maradandó nyomot hagyott a kerékpárversenyek rajongóiban. Ugyanolyan népszerű volt, mint a Tour útvonalán versenyző sztárok” – emlékezett meg a legendás sportriporterről a TNT Sports igazgatója, Géraldine Pons.
