Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Netanjahu kihirdette Izrael győzelmét

Link másolása
Vágólapra másolva!
Stollár Fanny nagyon boldog, hogy hétfőtől a legjobb 30 között szerepel majd a női tenisztornákat szervező WTA páros világranglistáján. Köszönhetően annak, hogy Pekingben döntőt, ezen a héten, Vuhanban pedig elődöntőt játszhatott Stollár Fanny.

A 26 éves Stollár Fanny a Nemzeti Sportrádiónak nyilatkozva kiemelte, annak különösen örül az elmúlt két hét kapcsán, hogy két különböző partnerrel tudta ezeket a sikereket elérni. Pekingben a japán Kato Miju, Vuhanban pedig a német Laura Siegemund oldalán szerepelt.

Stollár Fanny párosban egyre magasabb szintre tör
Stollár Fanny párosban egyre magasabb szintre tör
Fotó: instagram.com/fannystollar/

Mindenféle nyomás nélkül mentem a versenyekre, mert Pekingben először játszottam a japán párommal. Nagyon sokat dolgozunk azon, hogy csapatként mozogjunk a pályán, ennek köszönhető, hogy ilyen jók voltunk

 – mondta.

Hozzátette: Katóval tervezett az egész ázsiai túrán, de a kiesett világranglista-pontjai miatt nem fértek volna be a vuhani mezőnybe, az utolsó pillanatban pedig kiderült, hogy Siegemundnak lemondta a párja a részvételt, így vele be tudott kerülni a tornára.

Stollár Fanny: Úgy éreztem, hogy összeesem a pályán 

Stollár arról is beszélt, hogy milyen extrém körülmények között kellett teljesíteniük a második kínai helyszínen.

„Ilyen körülmények között nagyon ritkán játszunk, persze extrém meleg van az ausztrál versenyeken, és itt-ott Amerikában is, de Vuhanban kilencven százalékos volt a páratartalom, majdnem 36 fok volt, ami a pára miatt negyvennek érződött, és öt perc után úgy éreztem, hogy összeesem a pályán. Nem éreztem magam jól, kétszáz volt pulzusom megállás nélkül, egyáltalán nem tudtam regenerálódni a pekingi döntő után. A nagy meleg miatt majdnem mindennap órákra felfüggesztették a játékot, mert annyira veszélyes volt a játékosokra nézve. Meg kellene húzni egy határt, és annál alacsonyabbat, mint amikor Vuhanban megállították a játékot, mert ez már tényleg nem egészséges” – fejtette ki.

Új karriercsúcs

Stollár elárulta, hogy sok önbizalmat adott neki az elmúlt két hét, mindenkihez tudott alkalmazkodni és mindenki mellett tudott fejlődni. A sikereknek köszönhetően hétfőtől új karriercsúccsal a 25. hely körül lesz a páros világranglistán.

Az év elején a legjobb ötvenbe kerülés volt a cél, most a legjobb harmincban leszek, és erre nagyon büszke vagyok

– mondta a teniszező, kiemelve, hogy egyesben és párosban párhuzamosan jól teljesíteni nagyon nehéz, ezért összpontosít most csak a párosra.

Stollár a jövő heti oszakai versenyen ismét Katóval indul, és az idényből hátralévő versenyeken az a célja, hogy pár pontot még szerezzen, és élvezze a játékot.

Arra a kérdésre, hogy kivel indul majd a januári Australian Openen, azt válaszolta, hogy még nem tudja, egyelőre az előtte álló feladatokra összpontosít.

  • Még több cikk
Babost Tímea már a negyeddöntőben van párosban Wimbledonban
Stollár párosban, Babos vegyespárosban jutott tovább Wimbledonban
Stollár Fannyiék hatalmas bravúrja Párizsban

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!