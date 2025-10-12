A 26 éves Stollár Fanny a Nemzeti Sportrádiónak nyilatkozva kiemelte, annak különösen örül az elmúlt két hét kapcsán, hogy két különböző partnerrel tudta ezeket a sikereket elérni. Pekingben a japán Kato Miju, Vuhanban pedig a német Laura Siegemund oldalán szerepelt.

Stollár Fanny párosban egyre magasabb szintre tör

Fotó: instagram.com/fannystollar/

Mindenféle nyomás nélkül mentem a versenyekre, mert Pekingben először játszottam a japán párommal. Nagyon sokat dolgozunk azon, hogy csapatként mozogjunk a pályán, ennek köszönhető, hogy ilyen jók voltunk

– mondta.

Hozzátette: Katóval tervezett az egész ázsiai túrán, de a kiesett világranglista-pontjai miatt nem fértek volna be a vuhani mezőnybe, az utolsó pillanatban pedig kiderült, hogy Siegemundnak lemondta a párja a részvételt, így vele be tudott kerülni a tornára.

Stollár Fanny: Úgy éreztem, hogy összeesem a pályán

Stollár arról is beszélt, hogy milyen extrém körülmények között kellett teljesíteniük a második kínai helyszínen.

„Ilyen körülmények között nagyon ritkán játszunk, persze extrém meleg van az ausztrál versenyeken, és itt-ott Amerikában is, de Vuhanban kilencven százalékos volt a páratartalom, majdnem 36 fok volt, ami a pára miatt negyvennek érződött, és öt perc után úgy éreztem, hogy összeesem a pályán. Nem éreztem magam jól, kétszáz volt pulzusom megállás nélkül, egyáltalán nem tudtam regenerálódni a pekingi döntő után. A nagy meleg miatt majdnem mindennap órákra felfüggesztették a játékot, mert annyira veszélyes volt a játékosokra nézve. Meg kellene húzni egy határt, és annál alacsonyabbat, mint amikor Vuhanban megállították a játékot, mert ez már tényleg nem egészséges” – fejtette ki.

Új karriercsúcs

Stollár elárulta, hogy sok önbizalmat adott neki az elmúlt két hét, mindenkihez tudott alkalmazkodni és mindenki mellett tudott fejlődni. A sikereknek köszönhetően hétfőtől új karriercsúccsal a 25. hely körül lesz a páros világranglistán.

Az év elején a legjobb ötvenbe kerülés volt a cél, most a legjobb harmincban leszek, és erre nagyon büszke vagyok

– mondta a teniszező, kiemelve, hogy egyesben és párosban párhuzamosan jól teljesíteni nagyon nehéz, ezért összpontosít most csak a párosra.