A Vasas ökölvívó-szakosztályának vezetője, Süllős Gyula, felesége és két kiskorú gyermeke is a kenyai repülőgép-baleset áldozatai között voltak. Mint arról korábban beszámoltunk, a kisrepülő október 28-án szállt fel Diani repülőteréről, 10 utassal a fedélzetén, köztük 8 magyar és 2 német állampolgárral. A gép nem sokkal később egy erdős területen zuhant le, a tragédiát senki sem élte túl.

Erdei Zsolt is gyászolja a kenyai repülőgép-balesetben elhunyt Süllős Gyulát

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

Süllős Gyulára emlékezett Erdei Zsolt

Az ökölvívó-közösséget érzékenyen érintette a tragédia. Erdei Zsolt, a Magyar Ökölvívó Szakszövetség korábbi elnöke először nem is akarta elhinni a hírt.

„Nem találom a szavakat, nagyon szomorú vagyok. Többször is visszakérdeztem, mert először nem hittem el, amit telefonon közöltek velem” – mondta Erdei a Fókusz stábjának.

Tulajdonképpen az egész családot ismertem, azóta sem tudom felfogni a történteket.

Gyula az ökölvívás szerelmese volt, mindenkit megdöbbentett a hír. Mindig jó volt a kapcsolatom vele, pótolhatatlan lesz a hiánya” – folytatta Erdei Zsolt, aki korábbi világbajnokként, olimpiai bronzérmes bokszolóként és a hazai ökölvívó élet egykori elnökeként régóta ismerte és szerette Süllős Gyulát.

A hatóságok most azon dolgoznak, hogy a holttesteket minél előbb haza lehessen szállítani, hogy a hozzátartozók intézkedni tudjanak a temetésről.