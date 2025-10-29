A Vasas ökölvívó-szakosztályának vezetője, Süllős Gyula, felesége és két kiskorú gyermeke is a kenyai repülőgép-baleset áldozatai között voltak. Mint arról korábban beszámoltunk, a kisrepülő október 28-án szállt fel Diani repülőteréről, 10 utassal a fedélzetén, köztük 8 magyar és 2 német állampolgárral. A gép nem sokkal később egy erdős területen zuhant le, a tragédiát senki sem élte túl. A Vasas a közleményében kiemelte, hogy a Süllős család neve évtizedek óta egybefonódik az ökölvívással. Id. Süllős Gyula 2009-es halála után fia, Gyula vitte tovább a szakosztályt, és támogatta a sportágat.

Süllős Gyula halálával óriási veszteség érte a hazai bokszéletet

Fotó: Magyar Ökölvívók Szövetsége

Süllős Gyula kapcsán nem csak a Vasas szólalt meg

A Magyar Ökölvívók Szövetségének (MÖSZ) közleményét a tragédia kapcsán változtatás nélkül az alábbiakban közöljük:

„Pótolhatatlan veszteség érte a magyar ökölvívást: elhunyt Süllős Gyula

Mély megrendüléssel értesültünk róla, hogy tragikus balesetben, életének 44. évében elhunyt Süllős Gyula, a Vasas SC ökölvívó-szakosztályának elnöke, a Vasas SC elnökségi tagja, a Magyar Ökölvívók Szövetsége korábbi alelnöke, a magyar ökölvívás megbecsült tagja és elkötelezett támogatója.

Süllős Gyula fiatalon ismerkedett meg az ökölvívással, amelynek mindig nagy tisztelője volt. Később édesapja példáját követve a magyar ökölvívósport és a fiatal magyar ökölvívók lelkes támogatója volt.

Korábban így vallott elkötelezettségéről:

„Elsősorban édesapám, id. Süllős Gyula öröksége kötelez, ha az ökölvívás segítéséről beszélünk. Máig akkor vagyok a legbüszkébb, amikor lemegyek a Fáy utcai Gedó-terembe, és meglátom édesapám fotóját a falon, akiről mindenki a legnagyobb tisztelettel beszél. Annak pedig nagyon örülök, hogy az immár évtizedekben mérhető partnerségünk alatt a Süllős név összekapcsolódott a Vasassal és az egész magyar ökölvívással…”

Kedden érkezett a szomorú hír, hogy Süllős Gyula több családtagjával együtt tragikus körülmények között életét vesztette.

A Kovács „Kokó” István által irányított Magyar Ökölvívók Szövetsége osztozik a család fájdalmában, Süllős Gyula emlékét szívünkbe zárva megőrizzük.

Nyugodjanak békében.”