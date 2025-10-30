Az Origón is beszámoltunk korábban már arról, hogy a tragédiában érintett kisrepülő október 28-án szállt fel Diani repülőteréről, 10 utassal a fedélzetén — köztük 8 magyar és 2 német állampolgárral. A gép nem sokkal később egy erdős területen zuhant le, a tragédiát senki sem élte túl. Süllős Gyula, az egyik legeredményesebb hazai bokszklub, a Vasas ökölvívó-szakosztályának vezetője is életét vesztette a tragédiában, aki pihenni, kikapcsolódni érkezett az afrikai országba a családjával együtt. Mostani cikkünkben bemutatjuk az embert, akit ma minden sportszerető honfitársunk gyászol.

Süllős Gyula, a tragédiában elhunyt bokszvezető.

Fotó: Magyar Ökölvívók Szövetsége

Süllős Gyula vérében volt a boksz

Az 1982-ben született szakember az ökölvívás iránti elhivatottságát már gyerekként magába szívhatta, tekintettel arra, ahogy a Vasas is írja: a Süllős-család neve évtizedek óta egybefonódik az ökölvívással és a Vasassal. Elsőként idősebb Süllős Gyula állt a szakosztály mögé egyrészt mecénásként, másrészt névadó támogatóként is, majd 16 évvel ezelőtti, 2009-es halála után pedig a fia vette át tőle ezt az örökséget. Süllős Gyula hosszú évek óta volt a szakosztály elnöke, egyben a Vasas SC elnökségi tagja és aranygyűrűse is, aki mindvégig hűségesen segítette és támogatta a klubot és a boksz-szakosztályt. Maga az érintett korábban így vallott az elkötelezettségéről:

„Elsősorban édesapám, Id. Süllős Gyula öröksége kötelez, ha az ökölvívás segítéséről beszélünk. Máig akkor vagyok a legbüszkébb, amikor lemegyek a Fáy utcai Gedó-terembe, és meglátom édesapám fotóját a falon, akiről mindenki a legnagyobb tisztelettel beszél. Annak pedig nagyon örülök, hogy az immár évtizedekben mérhető partnerségünk alatt a Süllős-név összekapcsolódott a Vasassal és az egész magyar ökölvívással összekapcsolódott a Süllős-név…”

Mindenkit sokkolt a hír

A Blikk a tragikus baleset után utolérte Erdei Zsoltot, aki korábbi világbajnokként, olimpiai bronzérmes bokszolóként és a hazai ökölvívó élet egykori elnökeként már régóta ismerte és szerette Süllős Gyulát: „Azóta sem tudok magamhoz térni, mert rendkívül lesújtó volt a hír. Gyuszi régóta tagja, sőt alelnöke is volt a szövetségnek. Igazi ökölvívás-szerető ember volt, aki mindig ott volt a rendezvényeinken, és mindvégig támogatta a sportágat. Nemcsak ő, hanem a családja is, hiszen az édesanyját is ismertem... Amikor meghallottuk a hírt, mintha megállt volna az élet. Sokan szóhoz sem jutottak, megfagyott a levegő. Ez egy olyan tragédia, amit az ember fel sem tud fogni. Felfoghatatlan, hogy ilyen fiatalon ment el, és vele együtt családja, a gyerekek… Ez mindannyiunkat nagyon megérintett, és nemcsak engem, hanem az egész ökölvívó-társadalmat, hiszen mindenki ismerte őt.”