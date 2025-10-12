Aryna Szabalenka elkerülte a kizárást a Wuhan Openről, amit azért kaphatott volna, mert a világelső dühében eldobta az ütőjét, szerencsére az elkerülte a labdaszedőt. Ezek után végül elvesztette az elődöntőt Jessica Pegula ellen és kiesett a tornáról. A világelső egyébként 2018, 2019 és 2024 után negyedik alkalommal is megpróbálta megnyerni a tornát, amelyet a COVID-19 járvány miatt négy évig nem rendeztek meg.

Szabalenka elkerülte a kizárást

Fotó: ADEK BERRY / AFP

Szabalenka az elődöntőben búcsúzott

Szabalenka jó úton haladt a döntőbe jutás felé, miután 5-2-es vezetést szerzett Pegula ellen a harmadik szettben. Az amerikai versenyző azonban lenyűgözően visszakapaszkodott, három játékot nyert zsinórban, és így ismét egyenlővé tette az állást. Pegula ezután sem veszíttete el a lendületét, és egy remek labdamenetben felülkerekedett, Szabalenka pedig fájdalmasan elhibázott egy röptét, és így második szerváját is elveszítette.

A dühös teniszező ezután a hibára úgy reagált, hogy dühösen a játékosok padja felé dobta az ütőjét. „Az ütő repül, és kit talált el vele?” – kommentálta az esetet a Sky Sports kommentátora. „Szabalenka figyelmeztetést kap az ütővel való visszaélésért, de szerencséje, hogy nem többet kap.” A visszajátszásokból kiderült, hogy Szabalenka ütője elkerülte a kameramant és a közeli labdaszedőt, mivel egy padnak ütközött, és visszapattant a pályára.

A vétkes azonnal felemelte a kezét bocsánatkérésképpen, valószínűleg kizárták volna a mérkőzésből, ha az ütő eltalált volna bárkit a pályán. Ráadásul a mérkőzést is elveszítette 2-6, 6-4, 7-6-ra.