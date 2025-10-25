Az olimpikon Székely Zója ugrás közben megsérült, mindkét térdében csontzúzódás szenvedett október 23-án a tornászok jakartai torna-világbajnokságán, így nem tudta befejezni a finálét egyéni összetettben. Ehhez képest ott volt a felemáskorlát pénteki döntőjében.

Székely Zója nem tudott a saját lábán lejönni a szőnyegről

Fotó: Mast Irham / MTI/EPA

A Magyar Nemzet, amely arról ír, hogy Székely Zója, aki szépen megcsinálta a kevésbé anyagerős gyakorlatát felemáskorláton, ám a leugrása nem sikerült: rosszul fogott talajt, gyakorlatilag összecsuklott. Mint utóbb kiderült, nem tartotta be az utasításokat.

– Székely Zója sérülten vállalta a döntőt, miután az egyéni összetett fináléban mindkét térdében csontzúzódást szenvedett. Az edzővel egyeztetve, a cél egy leépített gyakorlat bemutatása volt, ám Székely a szeren úgy döntött, hogy az eredeti leugrásával fejezi be, az érkezésbe sajnos nem is tudott beleállni

– idézi a lap a Magyar Torna Szövetség hivatalos oldalának beszámolóját.

Székely Zója reagált

Az eset megrázta a helyszínen szurkolókat, s a közösségi médiában is felkapott téma lett. Sokak szerint a szövetségi kapitánynak, Draskóczy Imrének nem lett volna szabad engedni, hogy versenyezzen Gondos-arató Orsolya és Osztie Géza tanítványa. a főszereplő szavaiból kiindulva, ő maga is szeretett volna bizonyítani.

Örülök, hogy a körülmények ellenére oda tudtam érni a fináléra. Csütörtök este későn még az MRI-gépben feküdtem egy jakartai kórházban. A lábam most is fáj, de bízom benne, hogy minél hamarabb rendbe jön



– nyilatkozta Székely Zója. A 22 éves Európa-bajnoki ezüstérmes magyar tornász összességében az előkelő 8. helyen végzett a világbajnokságon felemáskorláton, gyakorlatára 12,433 pontot kapott. A kényszerűségből feladott egyéni összetett után tehát végigcsinálta pályafutása első vb-döntőjét. Remélhetőleg maradandó károsodás nélkül...