Székely Zója kijelentette, ha rajta múlik, hamar rendbe fog jönni a térde, ami a Jakartában zajló torna-világbajnokságon sérült meg. „Vannak fájdalmaim a lábamban. Otthon még vár rám egy alapos kivizsgálás, hogy pontosan lássuk, mi a baj, és merrefelé kell elmenni a rehabilitációval, de fejben abszolút rendben vagyok és nagyon bizakodom. Úgy érzem, ha rajtam múlik, hamar rendbe fogok jönni” – nyilatkozta szombaton az M1 aktuális csatornán a 22 éves sportoló.

Székely Zója még egy korábbi versenyen

Fotó: GABRIEL BOUYS / AFP

Székely Zója sérülten sem adta fel a tornát

Székely Zója az egyéni összetett csütörtöki döntőjében az ugrás során mindkét térdében csontzúzódást szenvedett és nem tudta befejezni a versenyt. Ennek ellenére vállalta a felemáskorlát pénteki döntőjét, amelyben a célja egy leépített gyakorlat bemutatása volt. A szer 2020-as Európa-bajnoki ezüstérmese végül menetközben úgy döntött, hogy az eredeti leugrásával fejezi be a gyakorlatot, az érkezésbe viszont nem tudott beleállni, így nyolcadikként zárt.

„Az a helyzet, hogy sokszor van probléma a vérmérsékletemmel. Sportolóból vagyok, a személyiségem is ilyen. Éreztem, hogy jó gyakorlat van a hátam mögött, és nekünk ilyenkor nagyon-nagyon kevés időnk van döntéseket hozni” – mesélte. Hozzátette, a másodperc tört része alatt döntött a leugrás előtt, és bár utólag már nagyon könnyű mérlegelni, akkor egyszerűen nem volt képes arra, hogy ne próbálja meg. „Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem lett rosszabb a lábam az előző naphoz képest. Az a leugrás biztosan rontott a jobb lábam helyzetén, de biztosat még nem tudok mondani” – mondta az FTC-Telekom tornásza.

Hangsúlyozta: otthon biztosan megfelelő ellátást kap majd, és megfelelő csapat veszi körül, ezért már most tervezgetik a rehabilitációt, amit mielőbb szeretne elkezdeni. Székely kijelentette: nem teljesen szomorúan, hanem nagyon vegyes érzelmekkel utazik majd haza, mert a mennyet és a poklot is megjárta. Egyrészt egy sérülés soha nem jön jókor, másrészt emberfelettit teljesített azzal, hogy világbajnoki döntős lett felemáskorláton és egyéni összetettben is.