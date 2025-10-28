Török Viktor 2016 és 2017 között dolgozott az MTVA-nál, majd 2021-ben tért vissza az m4sport.hu szerkesztőségébe, ahol előbb szerkesztőként, később multimédiás vezetőként, végül főszerkesztőként tevékenykedett egészen 2024-ig.

Török Viktort a sport iránti szenvedély jellemezte

Fotó: m4sport.hu

Munkáját precizitás, elkötelezettség és a sport iránti szenvedély jellemezte – írta a közmédia sportportálja.

Az m4sport.hu hozzátette, Török Viktor geográfus végzettségű volt, kedvelte a természet közelségét, szabadidejében néptáncolt és gyakran túrázott. Szinte minden sportágat nyomon követett, a magyar válogatottakat pedig, amikor csak tehette, a helyszínen is buzdította.

Egybehangzó sajtóértesülések szerint Török Viktor a Tátrában tett kirándulás közben vesztette életét.