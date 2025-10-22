A Budapesti Úszószövetség szervezésében zajló Budapest Team Cup csapatverseny harmadik fordulóját rendezték szombaton a Duna Arénában. Ezután fakadt ki Turi György, a magyar úszósport egyik legendás edzője egy nyílt posztban a Facebookon. Turi szerint disznóólat hagytak maguk után a résztvevők a világ egyik legjobb uszodájában.

Turi György kiakadt azon, amit a Duna Arénában látott

Fotó: Teknős Miklós

Íme Turi György kifakadása a Duna Aréna disznóóla miatt

A mesteredző a következő képet és szöveget tette közzé:

„Kedves Sportbarátaim!

A múlt hétvégén a Duna Arénában, a világ egyik legcsodálatosabb uszodájában került megrendezésre a Budapest Team Cup elnevezésű úszóverseny. (Mindenki örömére...)

A verseny végén az alábbi kép fogadott...

Kérem a kedves sportolókat, edzőket, hozzátartozókat tiszteljük meg sportágunkat, csodás uszodánkat azzal, hogy többet ilyen disznóólat nem hagyunk magunk után! Ez a magatartás méltatlan és összeegyezhetetlen a sporttal, a versenysporttal, különös tekintettel az úszósporttal!”

Íme, a fotó:

Áldatlan állapotok a Duna Arénában

Fotó: Turi György/Facebook

Turi György a magyar úszósport egyik legeredményesebb edzője. 1997 és 2014 között Cseh László edzője volt, akivel öt olimpiai érmet és többek között egy világbajnoki címet szereztek együtt a minden idők legjobbja, Michael Phelps elleni kemény csatában. Igaz, a kapcsolatuk a végére megromlott, és Cseh a pályafutása második felében Plagányi Zsolt mellett virult ki. Mindazonáltal Turi egyedülálló rekorddal is büszkélkedhet: 1989 és 2021 között minden Európa-bajnokságon hozzájárult legalább egy úszó éremszerzéséhez.