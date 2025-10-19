Brendan Allen bekerült a középsúlyú bajnoki címvédő (aki jelenleg Khamzat Chimaev) lehetséges kihívói közé egy meglepetésgyőzelemmel Reinier de Ridder felett. Allen a grapplingjét használta fel, hogy legyőzze De Riddert, és TKO-val múlta felül a UFC Vancouver fő mérkőzésén szombat este a Rogers Arénában. De Ridder láthatóan kimerült a negyedik menet végén, és a sarokban ülve egész egyszerűen feladta a küzdelmet, nem jött ki az ötödik, utolsó öt percre. Joe Martinez kommentátor azt mondta, hogy De Ridder nem tudja folytatni.

A UFC kanadai gálája kiváló fő meccset hozott

Fotó: JONATHAN BACHMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A UFC fő mérkőzése érdekes véget ért

„Nagyszerű érzés volt pontosan azt tenni, amit ígértem” – mondta Allen a meccs utáni interjújában. „Én egy másfajta szörnyeteg vagyok.” De Riddernek, a korábbi ONE Championship kétdivíziós bajnoknak ez volt az első UFC-s veresége.

De Ridder erősen kezdte a küzdelmet, az első menet nagy részében a földön kontrolálta Allent. Kar-háromszög fojtást kísérelt meg, és ütésekkel puhította ellenfelét. Aztán a második menet elején ismét Allen fölé került, de ezúttal Allen megfordította a pozíciót, majd a menet hátralévő részét felül töltötte, ugyanez történt a harmadikban is. De Ridder földre vitte, megfogta Allen-t, és hátulról fojtást kísérelt meg, de Allen jól védekezett, ismét megfordította a pozíciót, és többek között kemény könyökösökkel büntette De Ridder-t.

A negyedik menetben Allen azonnal egy nagy amplitúdójú földre vitelt mutatott be, egyértelműen felismerve a győzelemhez vezető utat. Továbbra is szorongatta De Riddert, hivatalosan 4:56-os kontrollidőt könyvelhetett el ebben a szakaszban. A menet végén De Ridder lassan felállt és a sarokba sétált, de az ötödik menetre már nem jött vissza, így TKO-val véget ért a csata.