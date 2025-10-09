A 33 éves UFC-harcos éppen az ausztrál metropoliszban sétált az esti órákban, amikor fegyveresek támadtak rá az utcán.

A 33 éves UFC-harcost, Suman Mokhtariant agyonlőtték Sydney-ben

Fotó: independent.co.uk

Meghalt a 33 éves UFC-harcos

Brit sajtóhírek szerint az ausztrál bunyóst Sydney külvárosában, Riverstone-ban, helyi idő szerint szerda este 18 órakor lőtték mellkason. A mentősök minden erőfeszítése ellenére Mokhtarian a helyszínen belehalt sérüléseibe. A halálos baleset után Jason Joyce, a Riverstone-i rendőrség területi parancsnoka így nyilatkozott: „Úgy véljük, hogy sétálni ment, de ezt még nem tudjuk megerősíteni.

Azt gondolhatnánk, hogy egy ilyen lakóövezetben az emberek éjszaka is biztonságban sétálhatnak az utcán, de mi úgy véljük, hogy ez egy célzott támadás volt.”

🚨| Former UFC fighter Suman Mokhtarian has been shot and killed in a suspected gang-related attack in northwest Sydney on Wednesday evening.



[via @dailytelegraph]



He was just 33 years old.



Rest in peace, Suman. ❤️🙏 pic.twitter.com/mBsDrIeqzg — MMA Orbit (@mma_orbit) October 8, 2025

Nem ez volt az első eset, hogy rátámadtak Mokhtarianra, ugyanis ő volt a célpontja az ausztrál Top Team harcművészeti klubban tavaly februárban történt lövöldözésnek.

Miután túlélte az incidenst, lemondta a tervezett MMA-eseményt, mert attól tartott, hogy újabb támadás érheti.

A pehelysúlyú sztár hat évvel ezelőtt harcolt utoljára a UFC-ben, azóta edzőként tevékenykedett.

