Jon Jones egy igazi sztár volt a ketrecben, bár a balhéi miatt is sokszor került be a hírekbe. A UFC korábbi világbajnoka most egy szörnyű hírt kapott, meghalt idősebb testvére, aki Super Bowl-győztes amerikaifocista volt.

Hihetetlen tragédia érte az egykori UFC-bajnok Jon Jones-t és a családját. Péntek este jelentették be, hogy idősebb testvére, Arthur, aki nem mellesleg szintén egy elképesztően sikeres atléta, a Baltimore Ravens korábbi Super Bowl-győztes védőfalembere volt, mindössze 39 évesen meghalt. A halálának okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

A UFC zsenijének, Jon Jonesnak a testvére is fantasztikus sportoló volt
Fotó: KENA BETANCUR / AFP

Az UFC bajnokát sokkolta a hír

„Mély szomorúsággal értesültünk Arthur Jones hirtelen haláláról” – írta Eric DeCosta, az NFL egyik igazgatója egy hivatalos közleményében. „Arthur jelenléte ajándék volt mindenki számára, akivel találkozott. Hatalmas, ragyogó mosolya, ragadós energiája és örök optimizmusa olyan kisugárzást adott, amely folyamatosan inspirálta a környezetét. Kedves, figyelmes és lelkes volt – mindig szeretettel fordult a család, a csapattársak és a barátok felé” – tette hozzá DeCosta. „Legmélyebb részvétünket fejezzük ki a Jones családnak és mindenkinek, aki szerette Arthurt.”

Az UFC is megemlékezett Arthur haláláról, ahogy a lenti posztban is látható.

 

