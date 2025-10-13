„Az elmúlt időszakban szépen gyűltek a hűségpontok, de egy ideig elég lesz a repülésből” – írta Valter Attila hétfőn a közösségi médiában közzétett bejegyzésében, utalva arra, hogy szeptember közepén két kanadai egynaposon állt rajhoz, majd következett a ruandai világbajnokság a hónap végén, aztán pedig bő egy hete a franciaországi Európa-bajnokságon szerepelt. „Enyhe kifejezés azt mondani, hogy nem úgy sikerült ez az év, ahogy terveztem, inkább úgy, ahogy annak kellett. Nagyon jót fog tenni egy nagyobb pihenő és egy új közeg, előbb viszont még kiélvezem az utolsó kilométereket ebben a szép sárga mezben!” – fejtette ki a 2020-as Tour de Hongrie győztese, akinek a hatnapos kínai viadal lesz az idei utolsó versenye, egyben az utolsó szereplése a holland Visma kerékpárosaként, amelyben három évig tekert.

Valter Attila Kínában teker a héten

Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Valter Attila számára sokat adott a Visma

„Nagyon hálás és büszke vagyok, hogy ebben a csapatban versenyezhettem, tanulhattam és számtalan élményt gyűjtöttem!” – szögezte le. A csömöri Valter a kontinentális szintű Pannon csapatából szerződött a CCC utánpótlássorába, 2020-ban pedig már a lengyel istálló nagy csapatában, a világelitben versenyzett. Ennek megszűnése után került a francia Groupama-FDJ-hez, itt két idényt töltött, és 2023 óta volt Vismás. A következő három szezonra a Bahrain Victoriousszal kötött szerződést a 27 éves Valter.