Törőcsik Zsófia úgy érte el a mélységi világbajnoki sikereit, hogy mindössze négy merüléssel a háta mögött vágott bele a versenybe, számolt be róla a Magyar Nemzet. Ráadásul ez egy másik szakág, amelyben szintén nem talált legyőzőre a klasszis magyar sportoló, ami még fantasztikusabbá teszi a sikerét.

A fantasztikus magyar világbajnok

Fotó: WANG XI / XINHUA

A világbajnok szupersztár rendkívül szerény

Egyáltalán nem egy szokványos dolog a sport világában, hogy valaki a saját szakágában a világ legjobbja, megnyeri karrierje legfontosabb viadalát, majd gondol egyet, lényegében „szakmát vált”, és ott is egy a világ legjobbja lesz. Törőcsik Zsófia még a nyáron úgy utazott ki Csengtuba, a nem olimpiai sportágak Világjátékára, hogy győzni akar, ráadásul nem is akárhogy, hanem egyenesen világcsúccsal. Majd a szabadtüdős búvárúszás uszonyos kategóriájában 300 méterig jutott el egyetlenegy levegővel, összesen 16 méterrel javította meg az addigi női rekordot.

Mivel a 37 éves klasszis is elégedett volt a Csengtuban nyújtott teljesítményével, úgy döntött, hogy benevez a szeptember és október fordulóján, Cipruson rendezett mélységi világbajnokságra is. Ez azonban egy teljesen más sportág, mint a medencében általa űzött kategória, és elég sokan meglepődtek azon, hogy alig négy-öt hét felkészüléssel a háta mögött vágott bele a nagy kalandba, de aztán a szabad merülésben és összetettben is győzött.

