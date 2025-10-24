Live
Kós Hubert világcsúccsal nyert 200 méteres hátúszásban a rövidpályás világkupa-sorozat harmadik, torontói állomásának csütörtöki nyitónapján. A világcsúcs megúszása után az olimpiai bajnok úszó elmondta, van még több is az úszásában.

A 22 éves Kós Hubert 1:45.12 perces eredménnyel diadalmaskodott, ezzel több mint fél másodperccel javította meg az ausztrál Mitchell Larkin tízéves, 1:45.63-as világrekordját, egyben pályafutása első felnőtt világcsúcsát állította fel.

Kós Hubert tízéves világcsúcsot döntött meg Torontóban
Kós Hubert tízéves világcsúcsot döntött meg Torontóban
Fotó: Indrawan Kumala/NurPhoto via AFP

Van még ebben a világcsúcsban

Kós Hubert a magyar szövetség honlapján elmondta, a döntő előtt úgy vélekedett, közel kellene úsznia a világcsúcshoz vagy akár meg is javítani azt, mert akkor edzője, Bob Bowman "talán nem szúrja le". A világhírű tréner végül tömör üzenetben ismerte el a szám világbajnokának és nagymedencés olimpiai bajnokának teljesítményét: "nagyszerű úszás, gratulálok".

Nem vitte túlzásba, de tőle egy ilyen többet ér, mint a korona, amit a fejemre tettek” 

– idézi az MTI az olimpiai bajnok úszót, aki arra utalt, hogy mindhárom vk-állomáson megnyerte ezt a számot.

Ebben van még, mert a harmadik ötven, meg pláne az utolsó az erős kezdés miatt halványabbra sikerült, szóval ezen bőven lehet javítani” 

– tekintett előre Kós, aki hangsúlyozta, hogy most végérvényesen kiderült, mennyire fontos, hogy legyen egy kis szünet. 

„Tavaly nem volt, Szingapúrban mondtam is, hogy azt érzem: mentálisan kifacsart lettem a vb végére. Szükség volt arra az egy hónapra nyáron, amíg kikapcsolódtam, így nem kellett több mint pár hét komolyabb edzés, és már így is képes voltam erre a világcsúcsra” – fejtette ki megfigyelését. 

Az olimpiai bajnok Kós Hubert úgy érzi, bőven van még tartalék az úszásában
Az olimpiai bajnok Kós Hubert úgy érzi, bőven van még tartalék az úszásában
Fotó: Indrawan Kumala/NurPhoto via AFP

Kós Hubert hangsúlyozta, hogy mentálisan kiváló állapotban van, s mint azt megjegyezte, boldogan úszik és élvezi a versenyzést.

„Az van bennem, hogyha két-három hét munka után így ment, akkor mi lesz harminc-valahány hét után Párizsban, az Európa-bajnokságon. Mert hiszem, hogy ez a szezon még jobb lesz, mint az előző kettő” – tette hozzá az olimpiai bajnok úszó. 

