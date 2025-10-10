A Magyar Vívó Szövetség a honlapján megjelent pénteki megemlékezésében kiemeli, hogy a 90-es évek egyik legjobb kardozója hunyt el, aki nyert összetett világkupát, valamint 1989 és 2000 között között kihagyhatatlan vezére volt a magyar csapatnak.

A barcelonai olimpia ezüstérmes kardcsapata: Szabó Bence, Abay Péter, Köves Csaba, Bujdosó Imre és Nébald György (b-j) kardvívók állnak a dobogón

Fotó: MTI/Németh Ferenc

A kilencvenes évek egyik legjobb magyar kardozóját gyászolja a vívó szövetség

„Köves Csaba nem tartozott a “meg nem értett zsenik” kategóriájába. Ő kétségkívül zseni volt. Meglehet, akik nem jártasak az akkori idők kardvívásában, azok ezt megkérdőjelezhetik. Elvégre a magyar vívás, különösen a kard, hál’istennek, bővelkedik a sztárokban. Csaba “csak” csapatban lett kétszeres olimpiai ezüstérmes és kétszeres világbajnok. Akik viszont ismerték azt a korszakot, és különösen azok, akik benne éltek, pontosan tudják, hogy egyáltalán nem túlzó a minősítés. A kilencvenes évek egyik legjobb kardozója hunyt el, nyert összetett Világkupát, 1989 és 2000 között kihagyhatatlan vezére volt a magyar csapatnak” – írta az elhunyt legendával kapcsolatban a magyar szövetség.

Köves Csaba 1992-ban Barcelonában, majd négy évvel később Atlantában a magyar kardcsapat tagjaként harcolt ki olimpiai ezüstérmet, 1991-ben hazai környezetben világbajnoki címet nyert a válogatott tagjaként, 1993-ban Essenben pedig újabb vb-arany került a nyakába a csapatverseny után.