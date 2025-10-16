Németország legnagyobb teniszcsillaga, Alexander Zverev 3:6, 4:6-ra kikapott amerikai riválisától, Taylor Fritztől a Szaúd-Arábiában megrendezett Six Kings Slam show-tornán, és 59 perc játék után az első fordulóban kiesett. Egyébként egészen elképesztő, de a 28 éves sportoló számára ez már a 7. vereség sorozatban Fritz ellen (összesítésben 5:10 az állás az amerikainak).

Zverev egy óra alatt kikapott az első körben

Fotó: FAYEZ NURELDINE / AFP

Zverev hihetetlen órabért hozott össze

Ha megnyerte volna a tornát, a világranglista harmadik helyezettje további 4,5 millió dollárt keresett volna. A mérkőzés kapcsán a Fritz elleni meccsét úgy kezdte, hogy elbukta az első szervagémjét, és nem tudott onnan már visszajönni, ennek meg is lett az eredménye: szettveszteség alig 30 perc alatt. Ugyanez a történet játszódott le a második szettben is: Zverev újabb gyors breaket enged, ezúttal 1-2-re módosul az állás, ahonnét ismét nem tudott visszajönni (végül 6:3, 6:4-re kapott ki).

Mondjuk a kiesése mellett is ezzel az 59 perces 1,5 millió dollárral percenként 20 338 dollár (6,8 millió forint) ütötte a markát, még jobban lebontva másodperenként 339 dollár (113 ezer forint), ami finoman fogalmazva sem rossz, sőt...

Fritz majd az elődöntőben a világelső Carlos Alcarazzal csap össze. Csak hat teniszsztár vesz részt a meghívásos tornán, ahol nincsenek világranglista-pontok, de rengeteg a pénzdíj. Emellett is hihetetlen, de a torna győztese több pénzt keres a maximum három mérkőzésért, mint a négy Grand Slam-torna egyikének megnyeréséért.