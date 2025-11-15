Az első nap eseményei után folytatódott az ob, a napot indító 200 pillangón elsősorban a férfiaknál várta komolyabb várakozás a finálét, de Márton Richárd ezúttal verhetetlen volt. A hölgyeknél sokáig Ugrai Panna vezetett, végül azonban nem Sebestyén Dalma fogta be, hanem a Jövő SC ifjú tehetsége, a 2010-ben született, 15 éves Kertész Boróka, aki a klasszikus taktikával gyakorlatilag 198-nál vette át a vezetést és nyert új U15-ös, évjáratos csúccsal - olvasható a szövetség tudósításában.

Kertész Boróka 15 évesen lepett meg mindnekit

Fotó: Derencsényi István

A 15 éves bajnok nem erre készült

„Egyáltalán nem számítottunk aranyéremre, az edzőimmel azt mondtuk, hogy próbáljak 2:10 alatt úszni, az pont jó lesz. Én azért titokban megnéztem a(z U15-ös) csúcsot, láttam, hogy 08-cal kezdődik, gondoltam, most nem jöttünk ide olyan jó formában, azaz majd az ifi ob-n megúszom – nagyon nem gondoltam volna, hogy már most sikerül. Nagyon nehéz lesz elaludni este, az biztos” - mondta a boldog bajnok.

Ötven gyorson nem történt meglepetés: Szabó Szebasztiánt továbbra sem lehet megszorítani, és Senánszky Petra is szenzációsan gyorsult a táv második felén, olyannyira, hogy végül sikerült megdöntenie a saját országos csúcsát, és nem is kevéssel, 0.19-et faragott le a korábbi rekordból (24.11).

Száz háton jöttek az első duplázók: az 50-et megnyerő Jászó Ádám és Komoróczy Lora még egyértelműbb sikert aratott, majd ugyanez történt 400 gyorson is, ott Betlehem Dávid és Késely Ajna győzött azok után, hogy a nyitónapon 1500-on is diadalmaskodtak. Betlehem sikere annyival volt kalandosabb, hogy délelőtt saját bevallása szerint kissé elszámolta, mennyire lazíthat, így épphogy becsusszant a fináléba, amit aztán az 1-es pályán nyert meg.

A napot záró vegyesváltók hasonló forgatókönyv szerint zajlottak. A nőknél a győriek Fángli Henrietta mellúszására építve szereztek igen komoly előnyt, gyorson azonban Senánszky csaknem ledolgozta a debreceniek négy másodperces hátrányát; az őrült tempó mindenesetre arra is jó volt, hogy a győriek végül új egyesületi rekorddal vigyék el az aranyat.