Allyson Michelle Felix, az Egyesült Államok egyik legnagyszerűbb női atlétája, 1985. november 18-án született Los Angelesben, egy tanárnő és egy lelkész gyermekeként. Már fiatalon kitűnt sportolói tehetségével, de a világsztár atléta karrierje nem csupán a rekordokról és érmekről szólt; pályafutása során Allyson Felix az anyaság, a női sportolók jogai és a vállalati felelősségvállalás szempontjából is megkerülhetetlen legendává vált.
Allyson Felix tornásznak készült
Wes Allyson szerint a húgának két szerelme volt gyerekkorában, a kosárlabda és a torna. Utóbbi volt az első szerelem a sportban, ahol egészen kisgyerekként is versengő típus volt, ezért, még az internet megjelenése előtt, nyolcévesen átkutatta a telefonkönyvet, hogy hol lehetne egy gerendát vásárolni, amit a kertbe állíthatna, hogy jobb tornász váljék belőle, mivel csak heti egy edzése volt, ahol gyakorolhatott. Ez a terve végül nem valósult meg, mert egyrészt nem volt rá pénz, másrészt már általános iskola harmadik-negyedik osztályban majdnem elérte a végleges magasságát, ami túl sok volt ahhoz, hogy tornász lehessen.
A sportág iránti szeretete azonban ezután is megmaradt, például Dominique Dawest nagyon szerette, aki 1996-ban olimpiai bajnok lett Atlantában. Később, amikor már világklasszis sprinter volt 2010-ben, felkérték, hogy csatlakozzon Barack Obama elnök Fitness, Sport és Táplálkozási Tanácsához. A kérést követően aztán felhívta a bátyját, akinek azt mondta: „Dominique Dawes is a tanács tagja! Ez fantasztikus lesz!”
A családban senki sem hívja Allysonnak
Mindenki, aki közel áll hozzá, „Shug”-nak hívja, mint a „sugar” (cukor) szó, csak az „ar” végződés nélkül. Joggal merülhet fel a kérdés, hogy miért, nos, a választ egy családi beszélgetés adja meg. Allyson születése után az édesapja úgy érezte, hogy a kislánya pontosan úgy néz ki, mint a bátyja, Wes, ezért egy ideig „Wes in a Dress”-nek (Wes ruhában) hívta. Aztán a gyerekek bácsikája egy napon azt mondta egy családi összejövetelen, hogy: „Olyan édes, mint a cukor. Shuggah Puggah”-nak kellene hívni. Erre az édesapának az volt a válasza: „Az soha nem fog menni.” Aztán a szülők rövidítettek és végül „Shug” lett belőle. Ez aztán annyira ráragadt Allysonra, hogy a szülők még az olimpiák és a világbajnokságok lelátóin is ezt kiabálták neki a legnagyobb sikerei alatt.
Kevesen tudják róla, de a ma már visszavonult klasszisnak a sport mellett volt még egy szenvedélye, ugyanis kisgyerekként autogramokat gyűjtött. Az első emlékezetes aláírás, amelyet megszerzett, egy szintén kiváló atléta, Marion Jones szignója volt (aki doppingbotrányba keveredett és olimpiai érmeitől megfosztották), amikor 12 vagy 13 éves volt. A másik emlékezetes autogram, amelyet magáénak tudhatott, Ike Turneré volt.
Futás a halhatatlanságba
A tornász kitérőt és a kosárlabdát követően hamar a futás vált a fő szenvedélyévé. Középiskolás éveiben az atlétika területén kiemelkedő teljesítményt nyújtott, és 2001-ben kaliforniai állami bajnokságot nyert 100 méteren. Az érettségi idejére már az egyik legjobb fiatal sprinterré nőtte ki magát a világon, 2003-ban 200 méteren 22,11 másodperces időt futott, ami az U20-as világrekordhoz közel álló eredménynek számított.
A sport iránti szenvedélyét és kitartását az is jellemezte, hogy fiatalként a „Chicken Legs” (csirke lábak) becenevet kapta, de ahelyett, hogy bántotta volna, motivációt merített belőle, és később azt mondta: „A lábaimban találtam meg az erőt.”
2004-ben mindössze 18 évesen debütált az athéni olimpián, ahol 200 méteren ezüstérmet szerzett, ezzel elkezdődött az a sorozat, amely a nemzetközi sportvilágban legendává tette.
Főként 200 és 400 méteres sprintszámokban ért el kimagasló eredményeket, emellett a váltócsapatok tagjaként is kiemelkedőt alkotott:
- Az olimpiai játékokon 2012-ben Londonban 200 méteren egyéni aranyérmet szerzett, és 2021-re összességében az amerikai női atléták között rekordnak számító 11 olimpiai éremig jutott (7 arany, 3 ezüst, 1 bronz).
- Ezzel minden idők második legtöbb olimpiai éremmel rendelkező atlétája lett, csak a finn Paavo Nurmi előzi meg 12 medállal az atléták közül.
- Viszont sikerült megdöntenie honfitársa, Carl Lewis rekordját, aki összesen 10 ötkarikás érmet (9 arany, 1 ezüst) gyűjtött.
Világbajnokságokon több mint 20 érmet nyert, köztük 14 aranyat, ezzel a legtöbb érmet szerző női atlétává vált. Karrierje során nemcsak az egyéni sprintszámokban volt sikeres, hanem a 4×100 és 4×400 méteres váltókban is. 200 méteren korai éveiben már világklasszisnak számított, később 400 méteren is bizonyított, ezzel ritka sokoldalúságot mutatva: nemcsak a rövid távon, hanem a középtávon is kiváló eredményeket ért el.
Felix nemcsak a rekordokban, hanem a kitartásban is példát mutatott: öt olimpián vett részt, és pályafutása során több mint egy évtizedig tartotta magát a világ élvonalában, miközben a női sportolók számára gyakran nehezebb feltételek mellett kellett helytállnia.
A Nike-botrány és az anyaság
Felix életében jelentős változást hozott 2018 novembere, amikor megszületett a kislánya, Camryn. Ráadásul nem egy szokványos szülés volt, mindössze 1560 grammal, harminckét hetes terhesség után jött világra a gyermek akkor, amikor az édesanyja eredetileg csak egy rutinellenőrzésre ment be a kórházba.
Ott aztán kiderült, hogy ő is és a baba is életveszélyben vannak, mert Felix terhességi magas vérnyomásban szenvedett. Tíz óra múlva egy sürgősségi császármetszés után megszületett Camryn.
A klasszis sprinter az anyaság mellett is hozta az elképesztő eredményeket a pályán, és még egy olyan harcot is felvállalt, amellyel nemcsak magáért, hanem minden nőtársáért is küzdött. Az egyébként félénk természetűnek leírt Felix felszólalt az amerikai kongresszus illetékes bizottságában, és kiállt a várandós nők, valamint az újdonsült édesanyák igazságos bérezése mellett. Ezt követően Felix a Nike vezetőivel is leült tárgyalni, mivel a cég korábban a fizetése 70 százalékát ajánlotta fel neki a gyermeke születése utáni időszakra. Ezt egyébként Felix korábban még el is fogadta volna, édesanyaként azonban már egészen másként látta a dolgot.
A sprinter felszólalása és harca nagy figyelem mellett zajlott, a nők pedig szerte Amerikából támogatásukról biztosították Felixet, így a vállalatóriás meghátrált, a Nike 2019 májusában bejelentette, hogy nem büntetik tovább anyagilag a gyermeket vállaló nőket.
"A hangunknak ereje van" – mondta a döntést követően. Nem kellett ezután sok idő és egy másik sportszergyártó, az Athleta is követte a Nike példáját.
2021-ben aztán végleg felkerült arra a bizonyos i-re a pont, Felix létrehozta a saját márkáját, a Saysh-t, amely speciális cipőket és sportruházatot kínál kifejezetten nők számára. A márka célja, hogy olyan termékeket biztosítson, amelyek valóban a női test igényeihez igazodnak. Felix elmondása szerint a Saysh a női sportolók láthatóságát, támogatását és az anyaság és sportolói karrier összeegyeztetését is szolgálja. A márka filozófiája része a pályafutásának: sportolóként, vállalkozóként és aktivistaként is példát mutat a női sportolóknak.
Örökség – a pályán és azon túl
Allyson Felix nemcsak az eredményeivel vált legendává. Az öt olimpián szerzett 11 érem, a világbajnokságokon elért több mint 20 érem, valamint a sportolói pálya utáni aktivitása mind azt bizonyítja, hogy a sportolói élet nem ér véget a versenypályán. Az anyaság, a női jogokért folytatott küzdelem, a Nike-botrány utáni kiállás és saját márkájának megszületése mind hozzájárult ahhoz, hogy Felix neve ne csak a sporttörténelemben, hanem a társadalmi aktivizmusban és a vállalkozói világban is maradandó legyen.