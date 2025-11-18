Allyson Michelle Felix, az Egyesült Államok egyik legnagyszerűbb női atlétája, 1985. november 18-án született Los Angelesben, egy tanárnő és egy lelkész gyermekeként. Már fiatalon kitűnt sportolói tehetségével, de a világsztár atléta karrierje nem csupán a rekordokról és érmekről szólt; pályafutása során Allyson Felix az anyaság, a női sportolók jogai és a vállalati felelősségvállalás szempontjából is megkerülhetetlen legendává vált.

Allyson Felix, egy igazi világsztár atléta

Fotó: ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Allyson Felix tornásznak készült

Wes Allyson szerint a húgának két szerelme volt gyerekkorában, a kosárlabda és a torna. Utóbbi volt az első szerelem a sportban, ahol egészen kisgyerekként is versengő típus volt, ezért, még az internet megjelenése előtt, nyolcévesen átkutatta a telefonkönyvet, hogy hol lehetne egy gerendát vásárolni, amit a kertbe állíthatna, hogy jobb tornász váljék belőle, mivel csak heti egy edzése volt, ahol gyakorolhatott. Ez a terve végül nem valósult meg, mert egyrészt nem volt rá pénz, másrészt már általános iskola harmadik-negyedik osztályban majdnem elérte a végleges magasságát, ami túl sok volt ahhoz, hogy tornász lehessen.

A sportág iránti szeretete azonban ezután is megmaradt, például Dominique Dawest nagyon szerette, aki 1996-ban olimpiai bajnok lett Atlantában. Később, amikor már világklasszis sprinter volt 2010-ben, felkérték, hogy csatlakozzon Barack Obama elnök Fitness, Sport és Táplálkozási Tanácsához. A kérést követően aztán felhívta a bátyját, akinek azt mondta: „Dominique Dawes is a tanács tagja! Ez fantasztikus lesz!”

A családban senki sem hívja Allysonnak

Mindenki, aki közel áll hozzá, „Shug”-nak hívja, mint a „sugar” (cukor) szó, csak az „ar” végződés nélkül. Joggal merülhet fel a kérdés, hogy miért, nos, a választ egy családi beszélgetés adja meg. Allyson születése után az édesapja úgy érezte, hogy a kislánya pontosan úgy néz ki, mint a bátyja, Wes, ezért egy ideig „Wes in a Dress”-nek (Wes ruhában) hívta. Aztán a gyerekek bácsikája egy napon azt mondta egy családi összejövetelen, hogy: „Olyan édes, mint a cukor. Shuggah Puggah”-nak kellene hívni. Erre az édesapának az volt a válasza: „Az soha nem fog menni.” Aztán a szülők rövidítettek és végül „Shug” lett belőle. Ez aztán annyira ráragadt Allysonra, hogy a szülők még az olimpiák és a világbajnokságok lelátóin is ezt kiabálták neki a legnagyobb sikerei alatt.