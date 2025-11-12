A 70 és 78 éves áldozatok különböző időpontokban lettek rosszul az ATP-világbajnokság második játéknapján. Az olasz Lorenzo Musetti és az amerikai Taylor Fritz mérkőzése emiatt késve kezdődött, miután a szervezők bejelentették, hogy orvosi vészhelyzet alakult ki az arénában.

A torinói ATP-világbajnokságon két szurkoló tragikus hirtelenséggel elhunyt a lelátón

Fotó: MARCO BERTORELLO / AFP

„A FITP és az ATP őszinte részvétét fejezi ki a két néző tragikus halála miatt, akik hétfőn a torinói ATP-világbajnokság során vesztették életüket” – áll a két szervezet közös közleményében.

A helyszíni orvosi és mentőszolgálat azonnal megkezdte az újraélesztést, és a sérülteket kórházba szállították, azonban minden erőfeszítés ellenére mindketten elhunytak.

Változás az ATP-világranglista élén?

A tragédia árnyékában az olasz Jannik Sinner győzelemmel kezdett: 7:5, 6:1-re múlta felül a kanadai Felix Auger-Aliassime-ot. A címvédő Sinner az év végi világranglista-elsőségre hajt, amit akkor érhet el, ha megnyeri a tornát, és Carlos Alcaraz nem jut döntőbe.

Eredmények, Jimmy Connors-csoport, 2. forduló:

Lorenzo Musetti (olasz, 9.) – Alex de Minaur (ausztrál, 7.) 7:5, 3:6, 7:5

Carlos Alcaraz (spanyol, 1.) – Taylor Fritz (amerikai, 6.) 6:7 (2–7), 7:5, 6:3

A 15,5 millió dollár összdíjazású ATP-világbajnokságon a csoportmérkőzések után mindkét négyesből az első két helyezett jut az elődöntőbe, a finálét vasárnap rendezik.