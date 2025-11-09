„Nem könnyű utánad beszélni. Soha többet nem beszélhetsz majd előttem, mert nagyon nehéz. Veled kell kezdenem, mert remek szezonunk volt. Igazából véletlenül kerültünk össze, nem tudom tudjátok-e, de akkor hívott, mikor egyik este éppen otthon vacsoráztam. Azt kérdezte, nem játszanék-e vele egy tornán Linzben, de csak azon gondolkodtam, ki lehet ez az ismeretlen szám, mert korában nem igazán beszélgettünk” – mondta Babos Tímea párostársáról, a brazil Luisa Stefaniról, akivel szinte véletlenül kerültek össze egy párosba, és alkottak maradandót a tenisz világában.

Babos Tímea nem folytatja párostársával

Fotó: ARTUR WIDAK / ANADOLU

„Lenne kedved velem játszani, mert mással nem jutnék be a ranglista alapján?” – tette fel a kérdést Stefani. A páros másnap összeállt és végül megnyerte a tornát.

„Így indult a közös történetünk, és micsoda befejezés ez. Nagyon hálás vagyok neked, és azért, amit elértünk. Csak a csapatunk és a családjaink tudják, min mentünk keresztül. Köszönöm, hogy megoszthattam veled ezt a pillanatot. Sajnos úgy tűnik, nem folytatjuk, de nem azért, mert nem passzolunk, hanem azért, mert nem hiszem, hogy van bennem még egy teljes szezon.

Hogy milyen ezt kimondani hangosan? Éppen sírok”

– mondta Babos Tímea, akinek a párja és édesapja is ott volt a lelátón és ők is elérzékenyültek.

„Nem tudom, jó vagy rossz trófea nélkül befejezni, de már gyűjtöttem ilyenből hármat, szóval csak boldog vagyok, hogy eljutottunk ebbe a döntőbe. Köszönöm mindenkinek, aki segített a torna megszervezésében és abban, hogy mindez megtörténhetett” – tette hozzá és megköszönte a közönség támogatását is.

„Volt pár nagyon kemény évem, szóval az, hogy újra itt lehetek a döntők döntőjében, az fantasztikus. Köszönöm a szüleimnek, a vőlegényemnek, az edzőmnek, az otthoniaknak, Lu családjának is. Kicsit hosszú lett ez a beszéd, de lehet, hogy ez az utolsó, ezért szeretném kiélvezni, köszönöm mindenkinek!” – mondta a 32 éves teniszező, aki négyszer nyert Grand Slam-döntőt párosban és háromszor volt világbajnok, egyesben a legjobb ranglista-helyezése 25., párosban az első hely volt. A bejelentés alapján közel a visszavonulás.