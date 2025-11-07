A párosban háromszoros világbajnok Babos Tímea és dél-amerikai társa két győzelemmel és egy vereséggel a Liezel Huber-csoport másodikjaként jutott az elődöntőbe, ahol Hszie Szu-vej és Jelena Ostpaneko várt rájuk. A 39 éves Hszieh volt világelső, hat Grand Slamet nyert párosban, emellett egyesben három, párosban pedig összesen 35 trófeát gyűjtött, 2017-ben pedig Budapesten is ünnepelhetett. Az egyesben Roland Garros-, párosban pedig US Open-bajnok Ostapenko 11 serlegnél tart.

Babos Tímea és Luisa Stefani remek párost alkotnak

Fotó: PHILIP FONG / AFP

Első összecsapásukon a hatodik kiemelt ellenfél 1:1-nél elvette Stefani adogatását, de Ostapenko szervájánál visszabrékeltek a hetedikként rangsorolt Babosék (3:3).

A folytatásban a soproni és Sao Pauló-i teniszező is bravúrt bravúrra halmozott, csodás átemelések és röpték követték egymást, majd 5:4-nél ismét sikerült kihasználni a lett rivális bizonytalanágát, így Babos és partnere 45 perc elteltével szettelőnybe került.

A második felvonásban 2:2-nél újfent Stefanit brékelték Ostapenkóék, akik ezúttal sem tudtak élni a lehetőséggel, és 4:4-nél ismét nyílt lett a csata, aztán 5:4-nél Babosék két meccslabdát elszalasztottak fogadóként. A következő esély a rövidítésben jött el, melyben 5-5 után már csak ők nyertek labdamenetet, így 1 óra 45 perc után ünnepelhettek.

„Elképesztő élmény volt, és csütörtökön azt mondtam, hogy eddig nem vesztettem vb-elődöntőt, ez most sem történt meg” — nyilatkozta mosolyogva a magyar játékos, míg Stefani arról beszélt, hogy kemény meccsen vannak túl, és a háló túloldalán két teljesen különböző stílusú teniszező állt.

Babos Tímea korábban már négyszer is megnyerte a vb-t

A négyszeres Grand Slam-tornagyőztes magyar játékos 2017-ben, 2018-ban és 2019-ben diadalmaskodott vb-n - kétszer Szingapúrban, illetve utoljára Sencsenben. Az első siker alkalmával a cseh Andrea Hlavackova, a másik kettőnél pedig a francia Kristina Mladenovic volt a partnere.

A 32 esztendős Babos a negyedik vb-sikerével feljönne az örökrangsor harmadik helyére, az élen Martina Navratilova (13) áll, a második Pam Shriver (10), a magyar teniszező pedig Lisa Raymond és Billie Jean King mellé csatlakozna.

Babosék a fináléban a Katerina Siniakova, Taylor Townsend cseh-amerikai vagy a Veronika Kugyermetova, Elise Mertens orosz-belga duóval csapnak majd össze.