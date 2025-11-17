„A melbourne-i verseny után már nem játszom, mert fontos a családom és a családalapítás is. A búcsúm nem végleges, de a következő másfél-két év más lesz számomra” – mondta Babos Tímea a Magyar Tenisz Szövetség által szervezett sajtóbeszélgetésen. Hozzátette, mivel a WTA támogatja az anyaságot, így tervei szerint a Los Angeles-i olimpia évében visszatér.

Babos Tímea (balra) kihagy egy hosszabb időt, de az olimpia évében visszatér

Fotó: PHILIP FONG / AFP

A párosversenyre biztosan össze tudom szedni magam, és védett rangsorral kaphatnék szabadkártyát az olimpiára

– mondta. Hozzátette, jelenleg még a januári Australian Openre koncentrál, de Melbourne-ben már nem idei partnerével, a brazil Luisa Stefanival indul.

Babos Tímea Vuhanban mélypontról lett ezüstérmes

„Ezen az egy versenyen olyan párral szeretnék teniszezni, akivel meccseket tudok nyerni, és ott lehetek akár a legjobb nyolc között is” – részletezte, de tudatta, hogy egyelőre nincs végleges szerződése.

A nagy bejelentés egyben évértékelő beszélgetés is volt, így szóba került a novemberi WTA-világbajnokságon elért második helyezés is.

Fotó: ARTUR WIDAK / ANADOLU

„Pár hónappal ezelőtt azt is aláírtam volna, hogy ott lehessek a vb-n. Vuhanban mélyponton voltam, de Luisával nagyot hajráztunk, és kiharcoltuk a részvételt. Az előzmények ismeretében újdonság volt számomra, hogy a második helyet is nagyon értékeltem” – fogalmazott.

Elhangzott, hogy a legismertebb korábbi magyar teniszezők közül Körmöczi Zsuzsa, Temesvári Andrea, Gulyás István és Taróczy Balázs összesen nyert annyi Grand Slam-tornát, mint Babos Tímea egyedül tizenhat éve tartó pályafutása során. De nem csupán a korábban elért sikerei miatt kezelte könnyebben a Gabriela Dabrowski, Erin Rouliffe kanadai, ausztrál párostól elszenvedett vereséget a szeptemberi US Open-negyeddöntőben.

Rátalált a legjobb stílusára

Az év elején kitűzött célomat teljesítettem, vagyis visszatértem a legjobbak közé a nehezen induló idény után. Bármennyire is furcsa, de nem bánkódtam a vereség miatt, utólag pedig azért is lehetek elégedett, mert a WTA-világbajnokságon visszavágtunk

– részletezte.

Hangsúlyozta, büszkeséggel tölti el, hogy az idén rátalált a legjobb stílusára, és kiélezett helyzetekben még a tenyeres nyesést is meg meri játszani.