Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívül

Drámai fordulat a Lukoil-ügyben: nem találja ki, ki jelentkezett vevőként

Ezt látnia kell!

Hihetetlen áttörés! A tudósok feltámaszthatnak egy rég kihalt szörnyeteget

Link másolása
Vágólapra másolva!
Vége, de nem véglegesen. A női párosban négyszeres Grand Slam-bajnok Babos Tímea hétfőn bejelentette, hogy a januári Australian Open után visszalép a tenisztől, de a 2028-as Los Angeles-i olimpián újra szerepelne.

„A melbourne-i verseny után már nem játszom, mert fontos a családom és a családalapítás is. A búcsúm nem végleges, de a következő másfél-két év más lesz számomra” – mondta Babos Tímea a Magyar Tenisz Szövetség által szervezett sajtóbeszélgetésen. Hozzátette, mivel a WTA támogatja az anyaságot, így tervei szerint a Los Angeles-i olimpia évében visszatér.

Babos Tímea (balra) kihagy egy hosszabb időt, de az olimpia évében visszatér Fotó: PHILIP FONG / AFP
Babos Tímea (balra) kihagy egy hosszabb időt, de az olimpia évében visszatér
Fotó: PHILIP FONG / AFP

A párosversenyre biztosan össze tudom szedni magam, és védett rangsorral kaphatnék szabadkártyát az olimpiára

– mondta. Hozzátette, jelenleg még a januári Australian Openre koncentrál, de Melbourne-ben már nem idei partnerével, a brazil Luisa Stefanival indul.

Babos Tímea Vuhanban mélypontról lett ezüstérmes

„Ezen az egy versenyen olyan párral szeretnék teniszezni, akivel meccseket tudok nyerni, és ott lehetek akár a legjobb nyolc között is” – részletezte, de tudatta, hogy egyelőre nincs végleges szerződése.

A nagy bejelentés egyben évértékelő beszélgetés is volt, így szóba került a novemberi WTA-világbajnokságon elért második helyezés is.

RIYADH, SAUDI ARABIA - NOVEMBER 08: Luisa Stefani (L) of Brazil plays a forehand with partner Timea Babos (R) of Hungary against Elise Mertens (not seen) of Belgium interacts with her partner Veronika Kudermetova (not seen) during their Doubles Final match on day eight of the WTA Finals Riyadh as part of the Hologic WTA Tour 2025 at King Saud University Indoor Arena on November 08, 2025 in Riyadh, Saudi Arabia. Artur Widak / Anadolu (Photo by Artur Widak / Anadolu via AFP)
Fotó: ARTUR WIDAK / ANADOLU

„Pár hónappal ezelőtt azt is aláírtam volna, hogy ott lehessek a vb-n. Vuhanban mélyponton voltam, de Luisával nagyot hajráztunk, és kiharcoltuk a részvételt. Az előzmények ismeretében újdonság volt számomra, hogy a második helyet is nagyon értékeltem” – fogalmazott.

Elhangzott, hogy a legismertebb korábbi magyar teniszezők közül Körmöczi Zsuzsa, Temesvári Andrea, Gulyás István és Taróczy Balázs összesen nyert annyi Grand Slam-tornát, mint Babos Tímea egyedül tizenhat éve tartó pályafutása során. De nem csupán a korábban elért sikerei miatt kezelte könnyebben a Gabriela Dabrowski, Erin Rouliffe kanadai, ausztrál párostól elszenvedett vereséget a szeptemberi US Open-negyeddöntőben.

Rátalált a legjobb stílusára

Az év elején kitűzött célomat teljesítettem, vagyis visszatértem a legjobbak közé a nehezen induló idény után. Bármennyire is furcsa, de nem bánkódtam a vereség miatt, utólag pedig azért is lehetek elégedett, mert a WTA-világbajnokságon visszavágtunk

 – részletezte.

Hangsúlyozta, büszkeséggel tölti el, hogy az idén rátalált a legjobb stílusára, és kiélezett helyzetekben még a tenyeres nyesést is meg meri játszani.

A női párosban négyszeres Grand Slam-bajnok, háromszoros WTA-világbajnok korábbi világelső az idén Luisa Stefanival a WTA 500-as tornák közül megnyerte a linzit, a strasbourgit és a tokióit, illetve a Sao Pauló-i WTA 250-es versenyt, továbbá a vb-döntő mellett a ningpói 500-as tornán is a fináléba jutott partnerével — jelentette az MTI.

  • Még több cikk
Babos Tímea sírva tett nagy bejelentést – videó
Babos Tímea kikapott a vb-döntőben
„Elképesztő élmény volt” — Babos Tímea világbajnoki döntőbe jutott

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!