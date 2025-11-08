Babos Tímea és dél-amerikai társa két győzelemmel és egy vereséggel a Liezel Huber-csoport másodikjaként jutott az elődöntőbe, ahol pénteken 6:4, 7:6-ra verte a tajvani Hszie Szu-vejt és lett Jelena Ostapenkót. A fináléban aztán valamelyest borult a papírforma, ugyanis a másik ágon nem a favoritként számon tartott, előzőleg veretlen Katerina Siniakova, Taylor Townsend cseh-amerikai kettős jutott be a végjátékba, hanem a negyedik helyen kiemelt Kugyermetova és Mertens — jelentette az MTI.

Babos Tímea és brazil párja kikapott a vb-döntőben

Fotó: ARTUR WIDAK / ANADOLU

A 28 éves Kugyermetova és az egy esztendővel idősebb Mertens igencsak összeszokott párost alkot, mivel 2022-ben már együtt nyertek vb-t, idén Wimbledonban diadalmaskodtak. Másik partnerrel öt, illetve 17 tornán győztek eddig, együtt pedig négy trófeánál tartanak. A belga játékos ötszörös GS-bajnoknak mondhatja magát párosban.

A rijádi finalisták májusban összecsaptak a római salakon is, és akkor is az ellenfél bizonyult jobbnak 6:4, 6:2-vel.

A szaúdi csata nem indult jól Babosék szempontjából, 1:1-nél semmire elveszítették az adogatásukat. Ettől azonban nem roppantak meg, 2:4-et követően sikerült brékelniük, és kisvártatva már ők vezettek 5:4-re. A szett hajrájában újabb két brék következett - egy-egy mindkét oldalon -, így jöhetett a rövidítés, amelyben végig a rivális irányított, s végül 1 óra 8 perc alatt szettelőnybe került.

Babos Tímea legutóbb hat éve nyert vb-t

A soproni és Sao Pauló-i teniszező még fel sem ocsúdhatott, néhány perc után a második játszmában is brékhátrányba került, s miután Kugyermetováék a folytatásban is tartották a szervájukat, hamarosan 3:0 lett a rivális ellenére. Ezután összejött a szépítés, de ez volt az utolsó játék a meccsen, amit Babosék nyertek, mert az ellenfél magabiztosan játszva, az első mérkőzéslabdáját kihasználva lezárta a döntőt, amely 1 óra 39 percig tartott.

A négyszeres Grand Slam-tornagyőztes, 32 éves magyar játékos előzőleg 2017-ben, 2018-ban és 2019-ben diadalmaskodott vb-n, az első siker alkalmával a cseh Andrea Hlavackova, a másik kettőnél pedig a francia Kristina Mladenovic volt a partnere, de a negyedik siker, egyben a 30. tornagyőzelem most nem jött össze.