Szombaton éjjel Rijádban lépett a kötelek közé az amerikai David Benavidez és a brit Anthony Yarde, hogy megküzdjenek a WBC félnehézsúlyú világbajnoki övéért. A mérkőzés a vártnál is jóval egyoldalúbbra sikerült.

Anthony Yarde-nak is ilyen kemény ütéseket osztott ki a piros nadrágos David Benavidez

Fotó: STEVE MARCUS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Benavidez nagyon elverte Yard-ot

Előzetesen is a 28 éves, 30-0-s tökéletes mérleggel érkező arizonai Benavidez volt az esélyes, de azért a kétszeres világbajnoki kihívó, a brit Yarde sem volt egy lebecsülhető ellenfél. Két címmeccsén olyan nagyágyúkkal szemben maradt alul, mint Szergej Kovaljev és Artur Beterbijev.

Benavidez kezdettől fogva hatalmas tempót diktálta, és a hetedik menetre teljesen felőrölte a britet. Az amerikai győzelmét még az sem veszélyeztette, hogy egy leütés után a már földön lévő Yarde-ot is megütötte, amiért megintették.

Volt olyan pontja a mérkőzésnek, amikor Benavidez egészen megalázó módon sorozatban 18 balost vitte be a britnek. Az ilyeneket fociban tanár-diák meccsnek hívják...

David Benavidez just threw 18 straight left hand punches on Anthony Yarde 😭

pic.twitter.com/Ec9by1YZid — Source of Boxing (@Sourceofboxing) November 23, 2025

Az említett 7. menetben érkező pofonzuhatag után-közben pedig a mérkőzésvezető be is szünetette az egyoldalú küzdelmet, megmentve ezzel a teljes megsemmisüléstől az erejével elkészült Yarde-ot.

DAVID BENAVIDEZ STOPS ANTHONY YARDE IN THE 7TH ROUND! #RingIVpic.twitter.com/uBIDHOdwLt — Championship Rounds (@ChampRDS) November 23, 2025

David Benavidez következő ellenfele minden bizonnyal az orosz Dmitrij Bivol lesz, akivel az egyesített félnehézsúlyú bajnoki címért küzdhet meg az amerikai.