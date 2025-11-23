Szombaton éjjel Rijádban lépett a kötelek közé az amerikai David Benavidez és a brit Anthony Yarde, hogy megküzdjenek a WBC félnehézsúlyú világbajnoki övéért. A mérkőzés a vártnál is jóval egyoldalúbbra sikerült.
Benavidez nagyon elverte Yard-ot
Előzetesen is a 28 éves, 30-0-s tökéletes mérleggel érkező arizonai Benavidez volt az esélyes, de azért a kétszeres világbajnoki kihívó, a brit Yarde sem volt egy lebecsülhető ellenfél. Két címmeccsén olyan nagyágyúkkal szemben maradt alul, mint Szergej Kovaljev és Artur Beterbijev.
Benavidez kezdettől fogva hatalmas tempót diktálta, és a hetedik menetre teljesen felőrölte a britet. Az amerikai győzelmét még az sem veszélyeztette, hogy egy leütés után a már földön lévő Yarde-ot is megütötte, amiért megintették.
Volt olyan pontja a mérkőzésnek, amikor Benavidez egészen megalázó módon sorozatban 18 balost vitte be a britnek. Az ilyeneket fociban tanár-diák meccsnek hívják...
Az említett 7. menetben érkező pofonzuhatag után-közben pedig a mérkőzésvezető be is szünetette az egyoldalú küzdelmet, megmentve ezzel a teljes megsemmisüléstől az erejével elkészült Yarde-ot.
David Benavidez következő ellenfele minden bizonnyal az orosz Dmitrij Bivol lesz, akivel az egyesített félnehézsúlyú bajnoki címért küzdhet meg az amerikai.