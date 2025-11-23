Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Itt a vége! Trump ultimátumot adott Zelenszkijnek – videó

Ezt látnia kell!

Találtak valamit a Marson, aminek nem volna szabad ott lennie

Link másolása
Vágólapra másolva!
Ritkán látni ilyen világbajnoki címmérkőzést. A WBC félnehézsúlyú világbajnoki övéért kiírt rijádi meccsen az amerikai David Benavidez 7 menet alatt nem csak legyőzte, elverte, de valósággal porig alázta a brit Anthony Yarde-ot.

Szombaton éjjel Rijádban lépett a kötelek közé az amerikai David Benavidez és a brit Anthony Yarde, hogy megküzdjenek a WBC félnehézsúlyú világbajnoki övéért. A mérkőzés a vártnál is jóval egyoldalúbbra sikerült.

LAS VEGAS, NEVADA - FEBRUARY 01: WBC interim light heavyweight champion David Benavidez (R) punches WBA light heavyweight champion David Morrell Jr. during the fifth round of a title fight at T-Mobile Arena on February 01, 2025 in Las Vegas, Nevada. Benavidez won the WBA title by unanimous decision. Steve Marcus/Getty Images/AFP (Photo by Steve Marcus / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Anthony Yarde-nak is ilyen kemény ütéseket osztott ki a piros nadrágos David Benavidez
Fotó: STEVE MARCUS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Benavidez nagyon elverte Yard-ot

Előzetesen is a 28 éves, 30-0-s tökéletes mérleggel érkező arizonai Benavidez volt az esélyes, de azért a kétszeres világbajnoki kihívó, a brit Yarde sem volt egy lebecsülhető ellenfél. Két címmeccsén olyan nagyágyúkkal szemben maradt alul, mint Szergej Kovaljev és Artur Beterbijev.

Benavidez kezdettől fogva hatalmas tempót diktálta, és a hetedik menetre teljesen felőrölte a britet. Az amerikai győzelmét még az sem veszélyeztette, hogy egy leütés után a már földön lévő Yarde-ot is megütötte, amiért megintették.

Volt olyan pontja a mérkőzésnek, amikor Benavidez egészen megalázó módon sorozatban 18 balost vitte be a britnek. Az ilyeneket fociban tanár-diák meccsnek hívják...

Az említett 7. menetben érkező pofonzuhatag után-közben pedig a mérkőzésvezető be is szünetette az egyoldalú küzdelmet, megmentve ezzel a teljes megsemmisüléstől az erejével elkészült Yarde-ot.

David Benavidez következő ellenfele minden bizonnyal az orosz Dmitrij Bivol lesz, akivel az egyesített félnehézsúlyú bajnoki címért küzdhet meg az amerikai.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!