Kilencvenkilenc éves korában meghalt Nyikita Szimonjan, a legidősebb olimpiai aranyérmes. Így mostantól Benedek Gábor a rangidős.

Benedek Gábor egy olimpiai arany- és ezüstéremmel büszkélkedhet.

Benedek Gábor, az új rangidős Fotó: Dömötör Csaba/Nemzeti Sport
Benedek Gábor, az új rangidős
Fotó: Dömötör Csaba/Nemzeti Sport

Az egykori Nyikita Szimonjan a szovjet válogatottal a melbourne-i ötkarikás játékokon nyert aranyérmet, október 12-én töltötte be 99. életévét és nem sokkal később, annak a hónapnak a végén, a kerékpáros francia Charles Coste halálával vált a legidősebb olimpiai bajnokká.

NikitaSimonyan, Nikita Simonyan Forward Nikita Simonyan (R) from the Soviet Union loses control of the ball under pressure from Brazilian midfielder Orlando 15 June 1958 in Göteborg during the World Cup first round match between Brazil and the Soviet Union. Brazil beat the Soviet Union 2-0 on two goals by forward Vava. AFP PHOTO (Photo by AFP)
Nyikita Szimonjan (j)
Fotó: AFP

Az orosz szövetség közlése szerint csütörtökön rosszul lett, kórházba szállították, ahol vasárnap hunyt el. Az egykori csatár négyszeres szovjet bajnok, a Szpartak Moszkvában 160 góllal máig csúcstartó és háromszor volt a szovjet bajnokság legeredményesebb játékosa.

Benedek Gábor öttusában nyert ötkarikás arany- és ezüstérmet

Az 1927. március 23-án született Benedek Gábor Helsinkiben az öttusacsapattal arany-, egyéniben pedig ezüstérmet nyert.

BenedekGáborolimpiaibajnok, öttusázó, Benedek Gábor olimpiai bajnok , öttusázó, 1954 Öttusa Benedek Gábor Sportkrém repro Fotó: Nemzeti Sport
Benedek Gábor
Fotó:  Nemzeti Sport

A mindenkori legidősebb olimpiai bajnok Keleti Ágnes volt, az ötszörös ötkarikás győztes tornász január 2-án, egy héttel a 104. születésnapja előtt távozott az élők sorából.

