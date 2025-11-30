Szombat este a női szuper-pehelysúly kategóriában két pályafutása elején járó veretlen ökölvívó, a korábbi UFC-sztár, Molly McCann és Ebonie Cotton csapott össze Birminghamben. A két bokszoló közül aztán az esélyesebbnek tartott McCann örülhetett, miután pontozással legyőzte ellenfelét, ezzel megnyerve második profi bokszmeccsét.

A brit bokszolónő, Ebonie Cotton egyre nagyobb népszerűségnek örvend a kötelek között

Fotó: Instagram/blondeleo_

Mellvillantással sokkolt a bokszolónő

Már a két bokszolónő pénteki mérlegelése sem volt mindennapi, ugyanis míg az egykori ketrecharcos Molly McCann sportmelltartóban és melegítőnadrágban jelent meg a színpadon, addig Cotton egy narancssárga fehérneműben keltett feltűnést. Utóbbinak azonban a melltartója pózolás közben félrecsúszott, így az óvatlan pillanatban feltárta fedetlen kebleit. A 35 éves McCann viszonylag gyorsan észrevette ellenfele bakiját, és nevetésben tört ki, majd megjegyezte, hogy a látottak miatt képtelen lesz kiállni ellene, azonban Cotton nem jött zavarba.

„Élőben a DAZN-on. Látszott a mellbimbóm. Szívesen, világ” – viccelődött a mérlegelés után a bokszolónő az iFL TV-nek adott interjújában.

Amikor Cottont a mérlegelésen az öltözékéről kérdezték, csak annyit felelt: „Miért ne merném megmutatni magam? Száz százalékig önmagam vagyok, és így akartam megmérni magam. Jól nézek ki, szóval miért ne mutathatnám meg ezt másnak?” – tette fel a költői kérdést.

Ki az az Ebonie Cotton?

Ebonie Cotton csupán pár hónapja kezdte profi pályafutását, de már felkeltette a rajongók figyelmét. A 31 éves sportolónő négyéves korában kezdett versenyszerűen táncolni, ám mindössze 17 évesen úgy döntött visszavonul. Később profi táncosként és modellként dolgozott, miközben egy marketingcéget alapított Ausztráliában. Évekig depresszióval küzdött és a bokszlói karrierjét is a magánéleti problémái miatt kezdte el.

