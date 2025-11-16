Az Origón is megírtuk áprilisban, az első csatájuk után, hogy Conor Benn azt állította, hogy az IBO bajnoka, Eubank Jr. állkapocstörést szenvedett a pokoli bokszmeccs során. Eubank Jr. mérkőzés utáni sajtótájékoztatója elmaradt, és a kilencedik menetben történt összefejelés után a jobb szeme felett is felszakadt a bőre. A mérkőzés végén mindegyik pontozólapon 116-112-re győzött Eubank Jr., és ezzel pályafutása első vereségét okozta Benn-nek. Nos, november 15-én fordult a kocka, Benn domináns teljesítményt tett le az asztalra, ráadásul a 12. menetben kétszer is padlóztatta a riválisát.

Micsoda bokszmeccs volt az éjjel!

Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Az év egyik legjobb bokszmeccse volt az éjjel

Conor Benn domináns teljesítményével bosszút állt riválisán, Chris Eubank Jr.-on, és egyhangú pontozással nyerte a Tottenham Hotspur Stadionban rendezett visszavágót. Eubank, aki áprilisban szintén pontozással nyerte az első mérkőzést, végig óvatosnak tűnt, és nem tudott mit kezdeni a keménykezű Bennnel. Utóbbi nagy előnnyel vezetett már az utolsó menetben, amikor kétszer is padlóra küldte Eubankot, majd diadalmasan felállt a kötélre, hogy ünnepeljen, amikor megszólalt a végső gong. A bírók végül 119-107, 116-110 és 118-108 ponttal Benn javára döntöttek.

„Ezzel véget ért a Benn-Eubank-saga. Chrisnek ikrei lesznek, nekem pedig van egy fiam, de ez itt véget ér” – mondta Benn a győzelmét követően.