A betöltetlen WBA félnehézsúlyú nemzetközi bajnoki cím volt a tétje Joshua Buatsi és Zach Parker hétvégi csatájának. A találkozó során az esélytelenebbnek gondolt Parker volt az aktívabb, és látszólag a pontosabb találatokat is ő vitte be, míg a ghánai születésű Buatsi a presszióra, valamint az egyeneseire próbált fókuszálni. A furcsa dinamikájú mérkőzés során az angol Parker négy alkalommal is padlót fogott, de a vezetőbíró egyik esetet sem ítélte leütésnek. A 10 menetes összecsapás végül többségi pontozással dőlt el (95-95, 96-94, 96-94) Buatsi javára, a végeredmény pedig alaposan felháborította Parkert, a brit bokszoló szerint igazságtalan ítélet született Manchesterben.

A vesztes bokszoló káromkodva dühöngött a meccs után

Csalást kiáltott az angol bokszoló a drámai veresége után

A brit szuper-középsúlyú bajnoki címet 2018 és 2019 között birtokló Parker nagyon dühös volt, miután a 2016-os olimpián bronzérmes Buatsit hozták ki győztesnek a bírák.

„Dühös vagyok, könnyedén megnyertem a meccset. Nekem kellett volna megszereznem a címet, hogy megváltoztassam a lányom és a születendő babám életét.

Nem nyert meg egyetlen menetet sem, és nem is ütött meg egyszer sem. Nekem kellene bajnoknak lennem. Mindenkinek vannak szemei, soha nem ütött meg tisztán”

– dühöngött Parker, aki hiába fogott padlót négyszer is, úgy véli, igazságtalan végeredmény született.

„Dühös vagyok. Ez egy kib.szott vicc, egy kib.szott rablás. Az első körben előnyt adtam neki, de aztán nem tudott utolérni, kényelmesen éreztem magam” – dühöngött a vesztes, akivel Buatsi nem értett egyet.

Nem tudom, mi ez a stílus. Nem lehet hatszor a földön feküdni, és azt állítani, hogy megnyerted a mérkőzést.

Persze be kell vallanom, hogy nem ez volt a legjobb teljesítményem, de mit tesznek a bajnokok? Győznek. Függetlenül attól, hogyan jön, a győzelmet nem magyarázni kell, hanem elfogadni” – szögezte le a ghánai születésű brit bunyós.

