A korábbi nehézsúlyú bokszvilágbajnok Joshua Parker két évre szóló eltiltással szembesülhet, miután kokainnyomokat találtak a Voluntary Anti-Doping Agency által októberben, a brit Fabio Wardley elleni vereségének napján elvégzett rutinvizsgálat során. A vizsgálat időpontja a új-zélandi nehézsúlyú bokszoló Fabio Wardley elleni mérkőzésének napja volt, amelyet a brit bokszoló nyert meg a múlt hónapban. A Sky Sports News felvette a kapcsolatot Parker menedzserével, míg Frank Warren Queensbury Promotions cége a következő nyilatkozatot tette közzé X-fiókján keresztül. „A Voluntary Anti-Doping Association [VADA] tegnap este értesítette az összes érintett felet, hogy Joseph Parker pozitív eredményt kapott az október 25-én, Fabio Wardley elleni mérkőzésével kapcsolatban elvégzett doppingellenőrzésen. A kérdés további kivizsgálása alatt jelenleg nem teszünk további nyilatkozatot.” A Brit Boksz Szövetség (BBoC) a Sky Sportsnak azt nyilatkozta, hogy „vizsgálja” az ügyet.

Parker (bal oldalon) korábban nehézsúlyú bokszvilágbajnok is volt

Fotó: FAYEZ NURELDINE / AFP

A korábbi bokszvilágbajnok nagy bajba került?

A 33 éves Parker 2018-ban elvesztette övét Anthony Joshua ellen, de Wardley elleni mérkőzésére karrierje legjobb formájában érkezett. A 2022-es Joe Joyce elleni vereség után Parker megnyerte az utolsó hat mérkőzését Wardley előtt, többek között Deontay Wilder és Zhilei Zhang ellen, valamint elnyerte a WBO ideiglenes övét is. Februárban az IBF öv birtokosával, Daniel Dubois-val kellett volna megmérkőznie, de Dubois néhány nappal a mérkőzés előtt megbetegedett.

A mostani esetet követően akár két éves eltiltás is várhat a sportolóra, de amíg tart a vizsgálat, addig nem tudunk semmi biztosat ez ügyben.