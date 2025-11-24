A 28 éves Bondár Anna hétfőn az M4 Sport Nemzeti Sporthíradó című műsorában elmondta, úgy értékeli, pozitív volt a 2025-ös esztendő, amelynek végén Ázsiában sikerült bebiztosítania, hogy a főtáblán kezdi majd szereplését az Australian Openen.

Bondár Anna minden Grand Slam-versenyen szeretne főtáblára jutni

Fotó: AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Bondár legnagyobb idei sikerének azt tartja, hogy szeptemberben, a pekingi 1000-es viadalon a selejtezőből indulva a második fordulóig jutott úgy, hogy a nyitókörben a korábbi US Open-győztes kanadai Bianca Andreescut győzte le. Hozzátette, Hamburgban pályafutása során először 250-es WTA-döntőt játszhatott, ami nagy lépés volt számára. Ugyanakkor ott fájó vereséget szenvedett Lois Boissontól, pedig előző évben egyéniben és párosban is nyert az akkor még challenger besorolású viadalon.

Bondár Anna többet edzett, de feltöltődésre is jutott ideje

A magyar teniszező arról is beszélt, hogy a legutóbbi szezonban a korábbiakhoz képest többet tudott edzeni és feltöltődni két torna között, és hasonlóképpen tervez a következő idényre.

Jövő évi céljaival kapcsolatban elmondta, szeretne mindegyik Grand Slam-tornán főtáblás lenni, a világranglistán újra megközelíteni karrierje legjobb helyezését, az 50. pozíciót — jelentette az MTI.