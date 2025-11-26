Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Von der Leyen csak most jött rá, mekkora a baj

Tudta?

Férfiak tömegei szedik — most kiderült, hogy akár egy évvel is megrövidítheti az életüket

Link másolása
Vágólapra másolva!
A világ jelenleg vezető ketrecharc promóciójának Las Vegasban van az úgynevezett teljesítmény központja, a UFC PI. Innen jelentkezett egy rövid videós anyaggal hazánk egyik legismertebb ketrecharcosa, Borics Ádám.

Borics Ádám utoljára még a nyáron lépett ketrecbe a PFL gáláján, ahol három menetes, kemény csatában győzte le régi ismerősét, Jeremy Kennedy-t pontozással (2021-ben már legyőzte egyszer a Bellator tornáján). Most azonban, november végén az Egyesült Államokbeli Las Vegasból jelentkezett Borics, egészen pontosan a UFC úgynevezett teljesítmény központjából.

Borics Ádám remek formában van
Borics Ádám remek formában van
Fotó: Cooper Neill / Cooper Neill

Borics Ádám Las Vegasban van a UFC-nél

A 3 250 négyzetméteres, Las Vegas-i központot a UFC építészetileg úgy tervezte, hogy optimalizálja a multidiszciplináris, nagy teljesítményű szolgáltatások integrációját, amelyek az edzés, a jóllét, a felépülés, a rehabilitáció és a versenyzés minden aspektusát támogatják. Ezt láthatjuk a lenti videóban is, amelyben Borics Ádámot nézhetjük munka közben.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!