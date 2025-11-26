Borics Ádám utoljára még a nyáron lépett ketrecbe a PFL gáláján, ahol három menetes, kemény csatában győzte le régi ismerősét, Jeremy Kennedy-t pontozással (2021-ben már legyőzte egyszer a Bellator tornáján). Most azonban, november végén az Egyesült Államokbeli Las Vegasból jelentkezett Borics, egészen pontosan a UFC úgynevezett teljesítmény központjából.

Borics Ádám remek formában van

Fotó: Cooper Neill / Cooper Neill

Borics Ádám Las Vegasban van a UFC-nél

A 3 250 négyzetméteres, Las Vegas-i központot a UFC építészetileg úgy tervezte, hogy optimalizálja a multidiszciplináris, nagy teljesítményű szolgáltatások integrációját, amelyek az edzés, a jóllét, a felépülés, a rehabilitáció és a versenyzés minden aspektusát támogatják. Ezt láthatjuk a lenti videóban is, amelyben Borics Ádámot nézhetjük munka közben.