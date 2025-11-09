Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Megvan, hogyan élhetünk 200 évnél is tovább

Link másolása
Vágólapra másolva!
Nehéz szavakat találni. Camelia Voinea, az 1988-as olimpiai bronzérmes román tornász és jelenlegi edző komoly bántalmazási botrányba keveredett. Egykori tanítványai súlyos vádakat fogalmaztak meg az edző ellen: rendszeres fizikai és verbális erőszakkal, köztük korbácsolással vádolják, többen konkrét példákat is megosztottak a sajtóval.

Elképesztő botrány, korbáccsal verte tanítványait a román olimpiai érmes tornaedző: egyes beszámolók szerint a lelki és testi bántalmazások évek múlva is súlyos traumákat okoztak az érintetteknek, többek között öngyilkossági gondolatokig jutottak el.

Hatalmas a botrány Romániában: Camelia Voinea ellen nagyon súlyos vádakat fogalmaztak meg a korábbi tanítványai
Hatalmas a botrány Romániában: Camelia Voinea ellen nagyon súlyos vádakat fogalmaztak meg a korábbi tanítványai
Fotó: DANIEL MIHAILESCU / AFP

Gyomorforgató botrány, szörnyeteg edző

A botrány közvetlen előzménye a 2025-ös jakartai tornász világbajnokság volt, ahol Denisa Golgotă is nyilvánosan beszélt a román tornasporton belüli visszaélésekről. Ennek hatására további ex-tornászok szólaltak meg, név nélkül, de konkrét és részletes vádakkal illették Voineát – szúrta ki a Magyar Nemzet. 

„Az edzőnő erőszakosan bánt velünk, vert minket. Sokakat véresre vert, másokkal állandóan ordított. Ezt nem lehetett elviselni. 

Szerzett egy gumikorbácsot, és azzal csépelte a sportolókat, köztük engem is. Ha egy-egy gyakorlatot elrontottam, jött az ütés. Kézre vagy lábra, neki teljesen mindegy volt. Úgy vert bennünket, mint az állatokat. Ha a szüleim otthon észrevették, hazudtam, azt mondtam, hogy leestem a szerről, megütöttem magam.

 Vastag harisnyákat viseltem, hogy eltakarjam a testemet borító foltokat. Féltünk bemenni az öltözőbe, mert a verések mindig ott zajlottak. Néhány társamat ököllel verte, amikor épp nem a korbácsot használta – mondta a volt sportoló. Az egykori tornász eljutott oda, hogy a folyamatos bántalmazások miatt öngyilkos akart lenni.

Volt, aki a következőképp jellemezte az edzőt: „Ez a nő egy szörnyeteg." Más hozzátette, az öltözőt csak terrorszobának nevezték, mert ott zajlottak a verések. Addig verte a tanítványait, amíg azok a lábukon álltunk.

Voinea mindent tagad, állítása szerint soha nem bántalmazott senkit, és jogi lépéseket tervez a rágalmazás miatt. A botrány azonban tovább dagad, újabb áldozatok jelentkeznek, miközben a sajtó is folyamatosan foglalkozik az esettel.

A román tornasportban évtizedek óta jelen levő problémák tehát most szélesebb nyilvánosságot kapnak.

  • Kapcsolódó cikkek:
A szexi tornászkirálynő nem titkolja többé: megmutatta az új, duzzadó melleit
Meghűlt a vér a nézők ereiben a szépséges magyar sportoló drámáját látva
Szörnyű tragédia: lezuhant a nyújtóról, meghalt egy 19 éves tornász

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!