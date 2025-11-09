Elképesztő botrány, korbáccsal verte tanítványait a román olimpiai érmes tornaedző: egyes beszámolók szerint a lelki és testi bántalmazások évek múlva is súlyos traumákat okoztak az érintetteknek, többek között öngyilkossági gondolatokig jutottak el.

Hatalmas a botrány Romániában: Camelia Voinea ellen nagyon súlyos vádakat fogalmaztak meg a korábbi tanítványai

Fotó: DANIEL MIHAILESCU / AFP

Gyomorforgató botrány, szörnyeteg edző

A botrány közvetlen előzménye a 2025-ös jakartai tornász világbajnokság volt, ahol Denisa Golgotă is nyilvánosan beszélt a román tornasporton belüli visszaélésekről. Ennek hatására további ex-tornászok szólaltak meg, név nélkül, de konkrét és részletes vádakkal illették Voineát – szúrta ki a Magyar Nemzet.

„Az edzőnő erőszakosan bánt velünk, vert minket. Sokakat véresre vert, másokkal állandóan ordított. Ezt nem lehetett elviselni.

Szerzett egy gumikorbácsot, és azzal csépelte a sportolókat, köztük engem is. Ha egy-egy gyakorlatot elrontottam, jött az ütés. Kézre vagy lábra, neki teljesen mindegy volt. Úgy vert bennünket, mint az állatokat. Ha a szüleim otthon észrevették, hazudtam, azt mondtam, hogy leestem a szerről, megütöttem magam.

Vastag harisnyákat viseltem, hogy eltakarjam a testemet borító foltokat. Féltünk bemenni az öltözőbe, mert a verések mindig ott zajlottak. Néhány társamat ököllel verte, amikor épp nem a korbácsot használta – mondta a volt sportoló. Az egykori tornász eljutott oda, hogy a folyamatos bántalmazások miatt öngyilkos akart lenni.

Volt, aki a következőképp jellemezte az edzőt: „Ez a nő egy szörnyeteg." Más hozzátette, az öltözőt csak terrorszobának nevezték, mert ott zajlottak a verések. Addig verte a tanítványait, amíg azok a lábukon álltunk.

Voinea mindent tagad, állítása szerint soha nem bántalmazott senkit, és jogi lépéseket tervez a rágalmazás miatt. A botrány azonban tovább dagad, újabb áldozatok jelentkeznek, miközben a sajtó is folyamatosan foglalkozik az esettel.

A román tornasportban évtizedek óta jelen levő problémák tehát most szélesebb nyilvánosságot kapnak.