A Calgaryban rendezett gyorskorcsolya-viadal utolsó napján az ötkarikás programban nem szereplő számban Mercs Abigél és Bödei Bálint 2:55.43 perccel úgy lett bronzérmes, hogy kettősük kevesebb mint másfél másodperccel maradt el a 2:54,05 perccel világcsúcsot elérő holland vegyes váltó mögött. Az ezüstérem németeké lett.

Mercs Abigél bronzérmes lett Bödei Bálint oldalán

Bronzérmes a magyar vegyes váltó, Bíró Hanna új magyar csúcsa

A többi számban a magyar versenyzők csak a második vonalat jelentő B divízióban voltak érdekeltek.

Bíró Hanna így is gondoskodott egy jó eredményről, ugyanis 500 méteren 38.99 másodperces idejével további 11 századot faragott a múlt héten felállított magyar csúcsából, de így is 30. lett a 35 induló közül

- írja az MTI.

A legjobban a tömegrajtos versenyben szerepeltek a magyarok, ugyanis a nőknél Mercs Abigél hetedik lett, a férfiaknál pedig a tavaly nyáron honosított Kim Minszok 14., míg Bejczi Botond 21. helyen végzett, így előbbi kettő értékes vk-pontokat gyűjtött az olimpiai kvótaszerzés szempontjából. Mercs 30., Kim 32., Bejczi 35. helyen áll a rangsorban, ami azért fontos, mert ebben a számban a legjobb 24 szerez kvótát a milánói téli olimpiára.

A férfiak csapat üldözéses számában a magyarok Bejczi, Bödei, Nagy Konrád összeállításban 3:48.32 perccel ötödikként végeztek.