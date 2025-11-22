Sopánkodtak az olaszok, a csalódottságukat sem rejtették véka alá, amikor kiderült, hogy legjobb teniszezőjük, Jannik Sinner idén nem vállalja a játékot a Davis-kupában. Nos, Matteo Berrettini és Flavio Cobolli kiválóan helyettesíti az idén az Australian Openen és Wimbledonban győztes sztárt, aki ez idő tájt talán inkább a kedvese, Laila Hasanovic – Ralf Schumacher exe – társaságát élvezi.
Cobolli maratoni csatában győzött, majd kitört belőle az érzelem
Az olaszok Ausztria – az osztrákok a legjobb nyolc közé jutásért éppen a magyar csapatot búcsúztatták 3-2-vel – után Belgiumot is 2-0-ra verték, így párosban még nem is kellett játszaniuk. A belgák ellen Berrettini viszonylag simán 6:3, 6:4-re győzte le Raphael Collignont, Cobolli annál nagyobb csatában diadalmaskodott Zizou Bergs felett.
A döntő szett maratoni hosszúságúra nyúlt. 6:6 után következett a rövidítés, amit Cobolli 17-15-re nyert meg. Ennek ismeretében érthető az eufória, ahogy a győzelmét ünnepelte...
Cobolli még a meccs utáni nyilatkozat alatt is tele volt adrenalinnal, a sikerét tömören így jellemezte:
Életem legcsodálatosabb napja.
A feladat ezzel persze nem ért véget. Szombaton játsszák a Spanyolország–Németország párosítású másik elődöntőt – a spanyolok sem számíthatnak legjobbjukra, Carlos Alcarazra –, a győztes lesz Olaszország ellenfele a Bolognában zajló esemény döntőjében.
Davis-kupa
Elődöntő:
Olaszország–Belgium 2-0
Matteo Berrettini–Raphael Collignon 6:3, 6:4
Flavio Cobolli–Zizou Bergs 6:3, 6:7 (5-7), 7:6 (17-15)
A további program:
szombat: Spanyolország–Németország 12.00
vasárnap: döntő: Olaszország–Spanyolország/Németország 15.00