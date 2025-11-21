Live
Sokkos állapotba került Lorena Wiebes, a női kerékpársport egyik legnagyobb csillaga, miután egy autós hátulról belerohant a biciklijébe, majd elhajtott a helyszínről. A 26 éves holland versenyző, aki a magyar klasszis, Vas Blanka csapattársa, megúszta sérülés nélkül a cserbenhagyásos gázolást, de a baleset nyoma sokkoló volt – a kerékpár hátsó kereke teljesen összetört, a gumi lefordult a felniről.

Wiebes, az SD Worx–Protime klasszisa az eset után az Instagramon osztotta meg a cserbenhagyásos gázolásról történt fotóját és élményeit. A holland versenyző a magyar kerékpársport női csillaga, az olimpiai negyedik helyezett Vas Blanka csapattársa.

Lorena Wiebesnak hatalmas szerencséje volt, hogy megúszta komolya sárülés nélkül a cserbenhagyásos gázolást
Lorena Wiebesnak hatalmas szerencséje volt, hogy megúszta komolya sárülés nélkül a cserbenhagyásos gázolást 
Fotó: JAVIER TORRES / AFP

Cserbenhagyásos gázolás: megúszta Lorena Wiebes

Nekem jött és nem állt meg. Szerencsére minden rendben van velem, de ez sokkal rosszabbul is végződhetett volna, különösen, mivel hátulról kaptam az ütést. Köszönöm annak a két embernek, akik megálltak segíteni

 – írta.  

A holland versenyző hozzátette, különösen frusztráló látni, mennyi bringást ér halálos baleset autósok miatt. A posztját azonban nem mindenki fogadta empátiával: 

egy gyűlölködő kommentelő „a legsportszerűtlenebb nőnek” nevezte és azt kívánta, „minél több csontját törje el”. Wiebes keserű iróniával reagált erre: „Az emberek annyira kedvesek manapság! Szerencsére az emberi test erős, és úgy tűnik, minden rendben lesz.”  

Lorena Wiebes az utóbbi években a női kerékpársport egyik legsikeresebb alakjává vált. Idén megnyerte a női omnium számot a 2025-ös pályakerékpáros világbajnokságon, és 25 országúti sikert gyűjtött be – ezzel ő vezeti a 2025-ös győzelmi ranglistát.  

Győzelmei között szerepel a tavaszi Milano–Sanremo női verseny, valamint a belga Classic Brugge–De Panne és a Gent–Wevelgem is. Az idény végét pihenéssel tölti, miután októberben világbajnoki címet szerzett és megnyerte a scratch versenyt is – igaz, a Madisonban bukás vetett véget a szereplésének.  

Valter Attila csapatánál tér vissza egy legendás név a kerékpársportba
Szenzációs magyar siker a világ egyik legkeményebb versenyén

 

