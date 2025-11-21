Wiebes, az SD Worx–Protime klasszisa az eset után az Instagramon osztotta meg a cserbenhagyásos gázolásról történt fotóját és élményeit. A holland versenyző a magyar kerékpársport női csillaga, az olimpiai negyedik helyezett Vas Blanka csapattársa.

Lorena Wiebesnak hatalmas szerencséje volt, hogy megúszta komolya sárülés nélkül a cserbenhagyásos gázolást

Fotó: JAVIER TORRES / AFP

Cserbenhagyásos gázolás: megúszta Lorena Wiebes

Nekem jött és nem állt meg. Szerencsére minden rendben van velem, de ez sokkal rosszabbul is végződhetett volna, különösen, mivel hátulról kaptam az ütést. Köszönöm annak a két embernek, akik megálltak segíteni

– írta.

A holland versenyző hozzátette, különösen frusztráló látni, mennyi bringást ér halálos baleset autósok miatt. A posztját azonban nem mindenki fogadta empátiával:

egy gyűlölködő kommentelő „a legsportszerűtlenebb nőnek” nevezte és azt kívánta, „minél több csontját törje el”. Wiebes keserű iróniával reagált erre: „Az emberek annyira kedvesek manapság! Szerencsére az emberi test erős, és úgy tűnik, minden rendben lesz.”

Lorena Wiebes estalla tras ser atropellada por un conductor que se dio a la fuga: "Podía haber sido peor" La neerlandesa no sufrió heridas de consideración y muestra en sus redes el estado de su bicicleta tras el accidente. https://t.co/Aco8is3WJ5 pic.twitter.com/7AjO4uLCoy — ⚡MazaCiclismo⚡ (@RuedaPedal) November 20, 2025

Lorena Wiebes az utóbbi években a női kerékpársport egyik legsikeresebb alakjává vált. Idén megnyerte a női omnium számot a 2025-ös pályakerékpáros világbajnokságon, és 25 országúti sikert gyűjtött be – ezzel ő vezeti a 2025-ös győzelmi ranglistát.

Győzelmei között szerepel a tavaszi Milano–Sanremo női verseny, valamint a belga Classic Brugge–De Panne és a Gent–Wevelgem is. Az idény végét pihenéssel tölti, miután októberben világbajnoki címet szerzett és megnyerte a scratch versenyt is – igaz, a Madisonban bukás vetett véget a szereplésének.