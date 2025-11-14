Fotó: Szilveszter Zoltán / instagram.com/viktoriacsicsay / moriauphoto

A zsűri döntése szerint Csicsay Viktória bizonyult a mezőny legjobbjának, így a magyar versenyző szerezte meg a győzelmet, amely a 2026-os Las Vegas-i Bikini Olympia indulási jogát is jelentette számára. Az eredmény önmagában is kiemelkedő, de még hangsúlyosabbá teszi, hogy a magyar szépség mindössze öt héttel ezelőtt még az idei Bikini Olympián versenyzett. Viktória az első magyar profi, aki Bikini Olympia második kihívással és top 15. helyezéssel büszkélkedhet.

Eszméletlen sorozatot produkál Csicsay Viktória

Buranits Ildikó, a Fitparádé promótere az Origónak úgy fogalmazott, hogy Csicsay az elmúlt hetekben rendkívüli sorozatot produkált:

Eszméletlen versenyeken van túl Csicsay Viki. Megnyerte a Fitparádét, utána a Miss Olympia harmadik helyezett Jasmine Gonzalez mögött lett második, ami hatalmas dolog. Viki 15. lett idén az Olympián, itt pedig egészen közel került a nagy nevű, Jazzy Fresh becenevű, világhírű versenyzőhöz.

A prágai EVLS-en elért második helyével Viktória már jelezte, hogy komoly nemzetközi eredményre lehet képes az idei szezonban, és a bukaresti verseny ezt a várakozást igazolta.

Jazzy Fresh véleményét Csicsay Viktóriáról itt hallgathatja meg!

„A fő célom, hogy életem legjobb formáját hozzam”

Csicsay a Fitparádé után úgy nyilatkozott, hogy az idei szezonban egyértelmű célja volt feljebb lépni a nemzetközi rangsorban és egyértelművé tenni, hogy helye van a világ legjobbjai között.

– mondta a prágai verseny előtt, és bukaresti aranyérme minden korábbinál erősebben igazolta vissza az elképzeléseit.