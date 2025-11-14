A bukaresti helyszínen a világ minden tájáról érkező bikinifitnesz-versenyzők 26 fős elitmezőnye készült arra, hogy Európa egyik legrangosabb színpadán mutassa meg magát. A Romania Muscle Fest Pro különleges helyet foglal el a naptárban, mivel Európában ez az egyetlen olyan IFBB Pro-verseny, amely közvetlen kvalifikációt kínál az Olympiára. Ezért szállt harcba Csicsay Viktória is.
A mezőnyben ott volt a kirgiz versenyző, Alina Bogacsjeva is, aki tulajdonképpen most robbant be a mezőnybe. Egy héttel korábban egy kazahsztáni versenyen még betegen állt színpadra és a hatodik helyet szerezte meg, Bukarestben azonban már sokkal jobb formát mutatott, és szoros küzdelemben végül másodikként végzett Csicsay Viktória mögött.
Fotó: Szilveszter Zoltán / instagram.com/viktoriacsicsay / moriauphoto
A zsűri döntése szerint Csicsay Viktória bizonyult a mezőny legjobbjának, így a magyar versenyző szerezte meg a győzelmet, amely a 2026-os Las Vegas-i Bikini Olympia indulási jogát is jelentette számára. Az eredmény önmagában is kiemelkedő, de még hangsúlyosabbá teszi, hogy a magyar szépség mindössze öt héttel ezelőtt még az idei Bikini Olympián versenyzett. Viktória az első magyar profi, aki Bikini Olympia második kihívással és top 15. helyezéssel büszkélkedhet.
Eszméletlen sorozatot produkál Csicsay Viktória
Buranits Ildikó, a Fitparádé promótere az Origónak úgy fogalmazott, hogy Csicsay az elmúlt hetekben rendkívüli sorozatot produkált:
Eszméletlen versenyeken van túl Csicsay Viki. Megnyerte a Fitparádét, utána a Miss Olympia harmadik helyezett Jasmine Gonzalez mögött lett második, ami hatalmas dolog. Viki 15. lett idén az Olympián, itt pedig egészen közel került a nagy nevű, Jazzy Fresh becenevű, világhírű versenyzőhöz.
A prágai EVLS-en elért második helyével Viktória már jelezte, hogy komoly nemzetközi eredményre lehet képes az idei szezonban, és a bukaresti verseny ezt a várakozást igazolta.
„A fő célom, hogy életem legjobb formáját hozzam”
Csicsay a Fitparádé után úgy nyilatkozott, hogy az idei szezonban egyértelmű célja volt feljebb lépni a nemzetközi rangsorban és egyértelművé tenni, hogy helye van a világ legjobbjai között.
A fő célom, hogy életem legjobb formáját hozzam
– mondta a prágai verseny előtt, és bukaresti aranyérme minden korábbinál erősebben igazolta vissza az elképzeléseit.
A Romania Muscle Fest Pro megnyerésével Csicsay Viktória számára most hosszú, tervezhető felkészülési időszak kezdődhet, hiszen a kvalifikációt már biztosította. A szakértők szerint jelenlegi formája alapján minden esélye megvan arra, hogy a 2026-os Las Vegas-i Bikini Olympián túlszárnyalja az idei 15. helyét.
