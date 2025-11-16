„Egészen fiatalon, nagyjából 14-15 évesen kezdtem érdeklődni a sport iránt” – mesélte az Origo Sportnak Csontos-Földesi Nóra. „Kipróbáltam néhány csoportos órát, csapatsportot, de ezek még hónapokig sem tartottak, mert hamar rájöttem, hogy ez nem az, amit keresek. Nem tudtam kiteljesedni, nem éreztem elégnek az energiaszintemhez.”

Csontos-Földesi Nóra az edzőteremben tudott kiteljesedni

Forrás: instagram.com/csontosfoldesi_fitness

A fordulópont akkor jött el, amikor először belépett egy edzőterembe. „Hétről hétre beleszerettem abba az érzésbe, ami ott körülvett. Ahogy elmélyülten, kikapcsolódva és minden energiát levezetve végigcsináltam egy-egy edzést – az teljesen magával ragadott. Akkoriban nem sok tudásom volt, az internetről tanultam, és figyeltem az ott dolgozó edzőket.”

Később személyi edzőhöz is beiratkozott, két hónapig tanult tőle, majd elvégezte a saját edzőképzését. „Beiratkoztam egy személyi edző tanfolyamra, amit sikeresen elvégeztem. Ekkor már rengeteg időt töltöttem a teremben – ide menekültem jó és rossz napokon is. Kialakult bennem, hogy nem akarok mással foglalkozni, én a testépítést és fitneszt akarom oktatni, és ebből szeretnék karriert építeni.”

Csontos-Földesi Nóra: edzőből példakép, Debrecentől a csúcsig

Huszonkét évesen a debreceni New York Fitness edzőtermében kezdte az edzősködést. „A tulajdonos bátorítására kezdtem el reklámozni a munkásságomat, és rövid időn belül teljesen tele lett a naptáram. Ezen a ponton már száz százalékig tudtam, hogy ez az én életutam.”

Hat évig dolgozott edzőként Debrecenben, és közben egyre biztosabb lett abban, hogy a fitnesz nemcsak munka, hanem hivatás számára.