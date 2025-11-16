„Egészen fiatalon, nagyjából 14-15 évesen kezdtem érdeklődni a sport iránt” – mesélte az Origo Sportnak Csontos-Földesi Nóra. „Kipróbáltam néhány csoportos órát, csapatsportot, de ezek még hónapokig sem tartottak, mert hamar rájöttem, hogy ez nem az, amit keresek. Nem tudtam kiteljesedni, nem éreztem elégnek az energiaszintemhez.”
A fordulópont akkor jött el, amikor először belépett egy edzőterembe. „Hétről hétre beleszerettem abba az érzésbe, ami ott körülvett. Ahogy elmélyülten, kikapcsolódva és minden energiát levezetve végigcsináltam egy-egy edzést – az teljesen magával ragadott. Akkoriban nem sok tudásom volt, az internetről tanultam, és figyeltem az ott dolgozó edzőket.”
Később személyi edzőhöz is beiratkozott, két hónapig tanult tőle, majd elvégezte a saját edzőképzését. „Beiratkoztam egy személyi edző tanfolyamra, amit sikeresen elvégeztem. Ekkor már rengeteg időt töltöttem a teremben – ide menekültem jó és rossz napokon is. Kialakult bennem, hogy nem akarok mással foglalkozni, én a testépítést és fitneszt akarom oktatni, és ebből szeretnék karriert építeni.”
Csontos-Földesi Nóra: edzőből példakép, Debrecentől a csúcsig
Huszonkét évesen a debreceni New York Fitness edzőtermében kezdte az edzősködést. „A tulajdonos bátorítására kezdtem el reklámozni a munkásságomat, és rövid időn belül teljesen tele lett a naptáram. Ezen a ponton már száz százalékig tudtam, hogy ez az én életutam.”
Hat évig dolgozott edzőként Debrecenben, és közben egyre biztosabb lett abban, hogy a fitnesz nemcsak munka, hanem hivatás számára.
A versenyzés mindig is nagy vágyam volt, de vártam arra a pontra, ahol úgy érzem, mentálisan és testileg is megérkeztem. A sok évnyi tudatos edzés türelemjáték volt számomra – megtanultam értékelni a fejlődés szépségét, és észrevenni az apró változásokat magamon.
A versenyszezonban Németh Réka segítette felkészülésében. „Jó pár arany bezsebelése mellett a Kökény Classic Regionális abszolút bajnoki győzelmére vagyok a legbüszkébb. Nemcsak a három kategóriámat, hanem az overall bajnokságot is úgy nyertem meg, hogy olyan sportolók mellett álltam, akikre évek óta felnézek. Óriási élmény volt – ezen a ponton lettem még elszántabb.”
„A sport hozott össze a férjemmel”
A sport Nóra magánéletét is gyökeresen megváltoztatta. „Határozott elképzelésem volt, hogy erről az életmódról nem fogok letérni. Titkos álmom volt, hogy olyan társat adjon az élet, aki ugyanolyan szenvedéllyel űzi ezt a sportot, és akivel közös karriert építhetünk.”
Ez az álom 27 évesen vált valóra. „Az edzőteremben fűzött össze bennünket az élet Csontos Lajossal, akit már középiskolás korom óta ismertem. Mesébe illő módon csak évekkel később érkeztünk meg egymáshoz. Talán ettől a ponttól kezdve még jobban rákapcsoltam, meglett a hiányzó láncszem” – mondja mosolyogva. „Testileg és lelkileg is óriási fejlődésen mentem keresztül, és a régi vágyam, a versenyzés is az ő támogatásának köszönhetően kezdődött el.”
Ma már Budapesten, a Scitec Gold Fitness Clubban dolgoznak mindketten személyi edzőként. „Ez a terem, ez az atmoszféra mindig is elvarázsolt. Amióta itt vagyunk, minden napunk még motiváltabb. Nemcsak a környezet professzionális, hanem rengeteg férfi és női profi sportoló vesz körül minket.”
„Ősszel és télen Kovács Martin segítségével készültem, ekkor is szép eredmények születtek. A Fitparádén a kategóriagyőzelem után hajszállal maradtam le a Pro kártyáról, de nem adtuk fel. Tartottuk a formát, és a Muscle Contest Austria versenyéről már ezüstéremmel tértem haza.”
Kitartás, diadal, áttörés – és a nagy nap
Néhány hónapos pihenő után ismét Németh Rékával dolgozott együtt. „Nyáron megbeszéltük, hogy 2025 őszén, a Fitparádén kitűzzük célul a Bikini Pro kártya megszerzését. Rengeteget dolgoztunk érte, és sikerült! Megszereztem az IFBB Pro státuszt, és pár órával később rögtön bronzérmes lettem a profi mezőnyben.”
Ezt a napot sohasem felejti.
Hihetetlen nap volt. Minden munka, minden áldozat, minden lemondás értelmet nyert. Büszke vagyok arra, hogy a magyar bikini kategória élmezőnyébe kerülhettem, és most már a profik között versenyezhetek.
Szuperszexi, de a földön jár – mi kapcsolja ki?
Nóra nemcsak a színpadon csillog. „Imádok főzni, kreatívan. Szeretek minőségi alapanyagokat beszerezni, kísérletezni velük, egészségtudatosan. Az ünnepekre külön öröm készülni, sütni-főzni, dekorálni a lakást.”
A pihenés aktív: „Nagyon szeretünk túrázni, kirándulni, utazni, szép helyeket felfedezni – a hegyi nagy séták kardiónak is tökéletesek. És imádom a termálfürdőket: Budapesten is rengeteg klassz hely van, ahová hétvégente szívesen ellátogatnék.”
Ha most hirtelen egy hónapra lakatlan szigetre kerülne? „Most, diéta végén, fáradtan valószínűleg egész nap csukott szemmel napoznék, és hallgatnám a tenger morajlását” – válaszolta nevetve.
„Ez még csak a kezdet” – tízéves terv, nagy álmok
A profi státusz után a célokat is magasabbra teszi. „Szeretnék stabilan helytállni a profi mezőnyben, és egyszer eljutni a világ legnagyobb színpadaira is.” A magánéletben is határozott víziója van: „Tíz év múlva édesanya szeretnék lenni, egészségben, szeretetben élni hármasban, szép sikerekkel a hátunk mögött. És igen, édesanyaként is visszatérnék – hatalmas álmom egy Olympia-kvalifikáció.”
Nem titkolja, hogy a közönség szeretete is hajtja. „Rengeteg pozitív üzenetet kapok, főleg nőktől. Azt írják, inspirálja őket a munkám, az utam, a kitartásom. Ez adja az igazi erőt – amikor látom, hogy másoknak is segíthetek elindulni.”
A Fitparádé után aztán parádésan folytatta profi karrierjét Csontos-Földesi Nóra. A már említett Fitparádé-bronzérem után Prágában negyedik, Romániában pedig hatodik lett.
- Még több cikk