A PDC darts-vb december 11. és január 3. között lesz majd a legendás londoni helyszínen, az Alexandra Palace-ban. A címvédő Luke Littler, aki valami elképesztő formában játszik, 2025-ben megnyerte már a vb mellett az UK Opent, a World Matchplayt, a World Grand Prix-t, a Grand Slam of Dartsot, és most a Players Championship Finalst is.

Luke Littler teljesítményét látva tényleg elfogytak a szavak, a darts-vb egyik nagy esélyese

Fotó: Luke Littler/X

A darts-vb mindig december egyik kiemelt sporteseménye

A sorsolás meglehetősen gyorsan ment, pörögtek az események, húzták a számozott golyókat, amelynek a végén (konkrétan a legvégén) kiderült, hogy az egyetlen magyar induló, Kovács Patrik ellenfele az első körben az angol Callan Rydz lesz, aki a legutóbb vb-n a negyeddöntőig jutott.

A végső győztes, a világbajnok kereken egymillió fonttal lesz gazdagabb január elején.