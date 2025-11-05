Novak Djokovics egy szoros és egy könnyed játszmában, 7:6, 6:1-re legyőzte a chilei Alejandro Tabilót, ezzel bejutott az ATP 250-es Vanda Pharmaceuticals Hellenic elnevezésű tenisztornán.

Novak Djokovics a győzelem után megemlékezett egykori mesteréről

Fotó: COSTAS BALTAS / ANADOLU

Ennyi a szikár hír, az igazán fontos, emberi pillanatok azonban a mérkőzés utáni nyilatkozat során történtek.

Djokovics elsírta magát

A rendezők egy kisfilmet vetítettek le a korábbi világelső szerb szupersztárnak. A filmen a szeptember 22-én elhunyt Niki Pilic szerepelt. A horvát szakember játékoskarrierje befejeztével edzőnek állt, Davis-kupa-győzelemre vezette a német, a horvát és a szerb válogatottat is, emellett pedig olyan teniszezők felfedezője, edzője volt, mint Michael Stich, Ernests Gulbis vagy éppen maga Novak Djokovics. A szerb sztár nem is tudta visszatartani a könnyei, amikor meglátta egykori mesterét.

„Pilic több volt számomra egy mentornál és egy edzőnél. Ő egy család tag volt, nekem és a testvéreimnek is, aki rengeteget segített. Egész biztos, hogy nélküle nem lennék az, aki ma vagyok. Néhány hónapja halta meg, és most szeretném kérni a támogatásotokat és a türelmeteket, hogy megadjuk neki azt a tiszteletet, amit megérdemel. Annak a legendának, aki ő volt” – mondta Djokovic, miközben a könnyeit törölgette.