Ahogy Piers Morgan mondja: ő csak GOAT-okkal, azaz minden idők legjobb sportolóival beszél. Alig néhány nappal Cristiano Ronaldo után Novak Djokovics volt soron. Az interjúban a huszonnégy Grand Slam-bajnoki címével csúcstartó Novak Djokovics Jannik Sinner doppingügyéről is beszélt, s határozottan utalt rá, hogy szerinte az olasz teniszező olcsón megúszta a balhét. Szóba került a pénz is.

Jannik Sinner és Novak Djokovics régóta ismerik egymást, a szerb hisz az olasznak, de enyhének tartja a doppingeltiltását

Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP/Daisuke Urakami

Míg Ronaldo nagy örömmel mondta Morgannek, hogy fontos célját érte el azzal, hogy milliárdos lett, Djokovics egészen másképp áll a vagyonához.

Djokovics milliós szponzori szerződésekről mondott le

Piers Morgan a szerb teniszezőt is megkérdezte, mekkora lehet a vagyona.

– Nem szeretek erről beszélni. A pénzdíjak persze nyilvánosak, de nem adok meg minden adatot a Forbesnak, a befektetéseimhez nincs semmi közük. A pénz fontos, biztonságot ad, de nem hajhászom.

Több céget, nagy összegű szponzorációs megállapodást visszautasítottam, mert nem tudok olyat képviselni, amiben nem hiszek

– hangsúlyozta Djokovics, aki Morgan további érdeklődésére elárulta, hogy az egyik leghíresebb italmárka többmilliós ajánlatára is nemet mondott, miután a családjában nem fogyasztják a terméket.

Sinner olcsón megúszta a doppingügyet? Djokovics erre utalt

Djokovics az interjúban elismerte, hogy ha Carlos Alcaraz vagy Jannik Sinner a legjobb játékát nyújtja ellene, akkor már nem tudja felvenni a versenyt az utóbbi nyolc Grand Slam-tornát besöprő duóval. Sinner teljesítményére azonban árnyékot vet a doppingügye, amely miatt végül három hónapra eltiltották, igaz, olyan időszakra, amelyre egyetlen GS-verseny sem esett.

– Ennek a fellege követni fogja, ahogy engem is a Covid-ügy. Mindig lesznek, akik újra előhozakodnak vele újra meg újra – mondta Djokovics, akinek a szavai egyértelműen arra utaltak, hogy Sinner szerinte is olcsón megúszta a balhét.

– Jannikot 13-14 éves kora óta ismerem, sokat gyakoroltam vele akkoriban. Őszinte, kedves, csendes fiú benyomását keltette, akit nem érdekelt a csillogás, csak a lehető legjobb játékossá akart válni. Sokkolt a doppingügy híre. Nem hiszem, hogy direkt tette, de a szabályok alapján megvan a felelőssége. Amikor mások nagyon hasonló vagy ugyanilyen vétséget követtek el, évekre eltiltották őket, míg Sinnert csak három hónapra, ráadásul kényelmes időszakra, ez nincs rendjén – mondta Djokovics.