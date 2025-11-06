Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Most érkezett! Lemondott a cseh koalíciós kormány

Link másolása
Vágólapra másolva!
Úgy néz ki, hogy három év után pont kerül egy doppingbotrány végére, amely a műkorcsolyázók világát forgatta fel. A Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség (ISU) hivatalosan is megerősítette a 2022-es Európa-bajnokság eredményeit, és az aranyérmet az orosz műkorcsolyázó, Anna Shcherbakova kapta meg. Ezt a szervezet hivatalos közleményében jelentette be.

Ez csak azért érdekes, mert eredetileg nem ő, hanem a később doppingolásba keveredett Kamila Valieva nyerte meg az Európa-bajnokságot. „Az ISU véglegesen megerősítette Anna Shcherbakova Európa-bajnoki címét” – áll a szervezet közleményében. Ezzel lezárult a korábbi győztes elleni doppingvizsgálattal kapcsolatos versenyeredmények felülvizsgálati eljárása.

A korábbi Európa-bajnok, Kamila Valieva.
A korábbi Európa-bajnok, Kamila Valieva
Fotó: STRINGER / AFP

Új Európa-bajnokot ünnepelhet a sportág

Az Európa-bajnokságra 2022 januárjában került sor Tallinnban, amelynek frissített végeredménye így néz ki: Shcherbakova kapta meg az aranyérmet, az ezüstérmet az orosz műkorcsolyázó Alexandra Trusova nyerte, míg a harmadik helyet pedig a belga Luna Hendrickx szerezte meg.

Nem szorosan, de az orosz műkorcsolyázókhoz kapcsolódik, hogy még 2022 február végén a NOB levelet küldött a nemzetközi sportszövetségeknek, amelyben azt javasolta, hogy ne engedjék orosz és belorusz sportolók részvételét semmilyen versenyen. 2023 végén a szervezet úgy döntött, hogy az oroszok és a beloruszok semleges sportolóként vehetnek részt a 2024-es párizsi olimpiai játékokon.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!